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Техно-Лемур За пост начислено вознаграждение
Интернет со скоростью 5 Гбит в секунду от Google Fiber заработал в нескольких городах США
Компания Google Fiber запустила интернет-план со скоростью 5 Гбит/с для публичного использования, к тому же стоимость такого удовольствия приятно удивляет
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Google Fiber является одной из компаний в холдинге Alphabet, которая управляет самой Google и её дочерними компаниями, и занимается разработкой технологий широкополосной передачи данных по оптоволокну. Успехи компании в этой сфере позволили добиться невероятной скорости интернета в 5 Гбит/с. Такой тарифный план уже доступен в четырёх городах США: Канзас-Сити, Западный Де-Мойн, Прово и Солт-Лейк-Сити. Тестирование этой технологии началось ещё в октябре прошлого года [2022], ориентировочная стоимость нового тарифного плана составляет всего 125$, что довольно дёшево для такой впечатляющей скорости. Более того, тарифным планом предусмотрена аренда роутера с поддержкой технологии WiFi 6.

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Возможность передачи данных со скоростью 5 Гбит/с стала доступна благодаря использованию модернизированного оптоволоконного разъёма 10 Gig, стоимость установки которого также включена в тарифный план. Эта технология позволяет обеспечить симметричную скорость загрузки и выгрузки файлов. Помимо того, что обычные пользователи смогут быстрее загружать любимые фильмы и игры, наибольшую пользу от технологии получат профессиональные деятели, которые часто пользуются интернетом, и им важно снизить временную задержку между обменом файловых пакетов.

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Если рассматривать конкурентов Google Fiber, то почти такой же тариф предоставляется провайдером Comcast, но там скорость передачи данных достигает целых 6 Гбит/с, а потому и стоимость такого решения больше – 300$. Вот только технология Comcast отличается от предоставляемой Google Fiber тем, что скорость загрузки и выгрузки имеет некоторую разницу, так что предложение от Google Fiber выглядит более заманчиво.

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#google #интернет #гугл
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