Будущее всё больше удивляет своими технологиями. Специально разработанный искусственный интеллект способен управлять тактическим самолётом в течение 17 часов.

Американская корпорация Lockheed Martin, занимающаяся современными разработками для военной промышленности и основанная в 1995 году, совместно с независимой инженерной компанией Calspan, разработала тестовый тактический истребитель VISTA X-62A, который предназначен для управления искусственным интеллектом. Для этих целей был создан уникальный программный комплекс, который позволяет беспилотному истребителю осуществлять манёвры, подобно прочим самолётам со схожими лётно-техническими характеристиками.

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В декабре прошлого года в школе лётчиков-испытателей ВВС США на практике были проведены лётные испытания способностей искусственного интеллекта и VISTA X-62A. По итогам испытаний, умный истребитель, под управлением ИИ, смог пробыть в воздухе более 17 часов, что является первым в мире подобным случаем.

По такому поводу доктор М. Христофер, директор по исследованиям в школе лётчиков-испытателей, сообщил зарубежным СМИ следующую информацию: “VISTA позволит нам параллельно разрабатывать и тестировать передовые технологии искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов.” – после сказанного, он добавил – “Такой подход, в сочетании с целенаправленным тестированием новых систем для управления транспортной техникой, по мере её производства, позволит быстро развить автономию для беспилотных платформ, что позволит предоставить тактически важные возможности нашему боевому истребителю”.

С момента запуска тестовых испытаний над VISTA X-62A, для него уже было разработано несколько алгоритмов, а именно: алгоритм преследования (MFA) и система автономного управления моделированием (SACS). После их интеграции в истребитель, он может отрабатывать более разнообразные модели поведения во время лётных испытаний. Помимо возможности длительной беспилотной эксплуатации, VISTA X-62A также оснащён камерой высокого разрешения, обладает компактными размерами и относительно лёгкой конструкцией, что позволяет использовать его для разных задач.





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Источник графического материала - YouTube / Dark Skies