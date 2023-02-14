Использование служебного положения, которое мы заслужили - многие замечают, что твиты Маска в рекомендациях стали появляться намного чаще

Социальная сеть Twitter [запрещена в РФ] является очень важной площадкой для популярных лиц и крупных компаний, которая помогает им поддерживать репутацию и привлекать аудиторию путём публикации различных твитов [сообщений]. В последнее время популярность аккаунта Илона Маска пошла на спад, что подметил главный инженер платформы и сказал об этом владельцу компании в лицо. За такой честный ответ Илон Маск позволил себе уволить несчастного инженера, по крайней мере именно эта версия освещается источниками СМИ.

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В Твиттере есть специальный раздел с рекомендуемым контентом, который называется – «Для вас». Обычно там появлялись твиты на основе уникальных интересов для каждого пользователя, но начиная с понедельника [13.02.23] многие читатели стали отмечать, что сообщения Илона Маска в этом разделе появляются намного чаще обычного. Наибольшая их концентрация приходится на самые первые позиции рекомендуемого контента, но и дальше они встречаются излишне многократно.

Сегодня [14.02.23] Илон Маск оставил неоднозначный твит, который содержит следующие слова: “Пожалуйста, следите за обновлениями пока мы вносим коррективы в, эмм… «алгоритм»”, о чём сообщают зарубежные СМИ.

Недавние жалобы владельца Twitter на спад популярности его профиля и некие коррективы «алгоритма» выглядят взаимосвязано. Видимо инженеры компании работают над системой, которая будет незаметно внедрять выгодный Твиттеру контент в рекомендации для всех пользователей. Но что-то пошло не так, и теперь пользователям стало известно об этом.

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Неужели это и есть та самая “свобода слова”, о которой так громко заявлял миллиардер, когда приобретал компанию. Видимо он не уточнил, для кого именно предназначена его “свобода”. Теперь недавние увольнения в компания выглядят совершенно по-другому, возможно многие критиковали идеи, что принёс с собой новый владелец, а потому и поплатились своими рабочими местами.