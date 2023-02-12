Умный чат-бот от OpenAI оказывает неоценимую помощь многим людям в их жизнедеятельности. Варианты использования этого искусственного интеллекта ограничиваются разве что фантазией самого пользователя. ChatGPT уже является неотделимой частью интернета, и некоторые разработчики создали ряд расширений, которые упрощают взаимодействие между пользователями и нейросетью.
реклама
ChatGPT Writer
С этим расширением у Вас появляется личный секретарь, способный написать быстрый ответ на электронные сообщения или даже оставить комментарий к посту любимой жены, когда нету времени на его просмотр, но есть острая необходимость в своевременности сего действия. Разработчики уверяют, что их расширение способно взаимодействовать с большинством существующих сайтов и выдавать наиболее реалистичные ответы.
ChatGPT for Search Engines
Это расширение позволяет ChatGPT взаимодействовать с вашими поисковыми запросами, тем самым предоставлять ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, которые отображаются вместе с таковыми от поисковика. Подобная комбинация технологий должна обеспечить поиск более точного ответа на интересующий пользователя вопрос.
YouTube Summary With ChatGPT
Когда нет времени смотреть длинные видеоролики на онлайн-видеоплатформе YouTube, особенно те, что наполнены лишней информацией, а нужно получить краткий ответ на интересующий вопрос здесь и сейчас, то это расширение может помочь с этим. Оно полностью бесплатное и позволяет кратко резюмировать содержание видеоролика, тем самым сэкономить доступное время и перейти к выполнению следующих задач.
WebChatGPT: ChatGPT with internet access
Это интересное решение, которое может давать ответы на основе свежей информации в интернете. При использовании родительского чат-бота с этим расширением, можно даже попросить оригинальный ChatGPT научить Вас более правильно формировать запросы к нему самому, чтобы получать краткие, но правильные ответы.
Merlin – OpenAI GPT-powered assistant
Merlin – это онлайн ассистент, который основан на ChatGPT. Он позволяет использовать нейросеть при работе с поисковыми системами или социальными сетями. Возможна даже интеграция в Гугл Таблицы. В общем, у Вас появляется удобный посредник, готовый дать ответ на интересующий вопрос или выполнить поставленное перед ним заданием без необходимости в переходе на новую страницу.
ChatGPT Prompt Genius
ChatGPT Prompt Genius позволяет сохранять и импортировать все Ваши промты, сгенерированные с помощью оригинальной нейросети. После установки расширения, пользователь может сохранять текстовые ответы в формате PDF, а изображения в формате PNG.
ShareGPT: Share your ChatGPT conversations
Если пользователь желает поделиться с кем-либо предоставленным чат-ботом ответом, то это расширение упростит этот процесс до безобразия. Всё что нужно, просто нажать одну кнопку – “Поделиться”, и ответ нейросети может быть перенаправлен на интересующую пользователя платформу.