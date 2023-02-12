ChatGPT настолько проник в повседневную людскую жизнь, что в сети появилось множество технологических решений, позволяющих упростить взаимодействие с этой невероятной нейросетью.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Умный чат-бот от OpenAI оказывает неоценимую помощь многим людям в их жизнедеятельности. Варианты использования этого искусственного интеллекта ограничиваются разве что фантазией самого пользователя. ChatGPT уже является неотделимой частью интернета, и некоторые разработчики создали ряд расширений, которые упрощают взаимодействие между пользователями и нейросетью.

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ChatGPT Writer

(ссылка на расширение)

С этим расширением у Вас появляется личный секретарь, способный написать быстрый ответ на электронные сообщения или даже оставить комментарий к посту любимой жены, когда нету времени на его просмотр, но есть острая необходимость в своевременности сего действия. Разработчики уверяют, что их расширение способно взаимодействовать с большинством существующих сайтов и выдавать наиболее реалистичные ответы.



ChatGPT for Search Engines

(ссылка на расширение)

Это расширение позволяет ChatGPT взаимодействовать с вашими поисковыми запросами, тем самым предоставлять ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, которые отображаются вместе с таковыми от поисковика. Подобная комбинация технологий должна обеспечить поиск более точного ответа на интересующий пользователя вопрос.



YouTube Summary With ChatGPT

(ссылка на расширение)

Когда нет времени смотреть длинные видеоролики на онлайн-видеоплатформе YouTube, особенно те, что наполнены лишней информацией, а нужно получить краткий ответ на интересующий вопрос здесь и сейчас, то это расширение может помочь с этим. Оно полностью бесплатное и позволяет кратко резюмировать содержание видеоролика, тем самым сэкономить доступное время и перейти к выполнению следующих задач.



WebChatGPT: ChatGPT with internet access

(ссылка на расширение)

Это интересное решение, которое может давать ответы на основе свежей информации в интернете. При использовании родительского чат-бота с этим расширением, можно даже попросить оригинальный ChatGPT научить Вас более правильно формировать запросы к нему самому, чтобы получать краткие, но правильные ответы.





Merlin – OpenAI GPT-powered assistant

(ссылка на расширение)

Merlin – это онлайн ассистент, который основан на ChatGPT. Он позволяет использовать нейросеть при работе с поисковыми системами или социальными сетями. Возможна даже интеграция в Гугл Таблицы. В общем, у Вас появляется удобный посредник, готовый дать ответ на интересующий вопрос или выполнить поставленное перед ним заданием без необходимости в переходе на новую страницу.

ChatGPT Prompt Genius

(ссылка на расширение)

ChatGPT Prompt Genius позволяет сохранять и импортировать все Ваши промты, сгенерированные с помощью оригинальной нейросети. После установки расширения, пользователь может сохранять текстовые ответы в формате PDF, а изображения в формате PNG.



ShareGPT: Share your ChatGPT conversations

(ссылка на расширение)

Если пользователь желает поделиться с кем-либо предоставленным чат-ботом ответом, то это расширение упростит этот процесс до безобразия. Всё что нужно, просто нажать одну кнопку – “Поделиться”, и ответ нейросети может быть перенаправлен на интересующую пользователя платформу.

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