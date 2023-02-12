В автомобильной промышленности наступает новая эра, когда все компании постепенно переходят на производство электромобилей. При таком раскладе важно не только оборудовать заводы мощностями по сбору готовых электрических версий автомобилей, но и построить здания для производства их комплектующих.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Каждая крупная автомобильная компания должна иметь в своём распоряжении промышленные структуры по производству основных узлов их авто, как минимум. В случае с машинами на минеральном топливе, такими узлами являются двигатели внутреннего сгорания и коробки переключения передач. Но для работы электрокаров, им требуются электродвигатели и аккумуляторы.

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Известная автомобилестроительная компания Ford Motor Company [Ford] собирается построить собственный завод для производства аккумулятор для электромобилей. Стоимость будущего завода оценивается в 3,5 миллиардов долларов, а географически он будет расположен в штате Мичиган, городе Маршалл. Выбор именного этого штата обоснован тем, что власти Мичигана готовы предоставить Форду целый миллиард долларов на реализацию такого масштабного проекта, который позволит создать новые рабочие места. Также есть вероятность, что право на управление заводом Ford разделит с некой китайской компанией на основе “особого” договора, подробности которого пока неизвестны.

Этот шаг расширит возможности Ford, например, для компании станет возможным самостоятельно производить аккумуляторы для электрокаров в объёмах, достаточных не только для внутренних нужд, но и для реализации сторонним предприятиям, что принесёт дополнительную прибыль. Также производитель автомобилей сможет собирать экспериментальные версии оборудования для накопления и хранения энергии и проводить последующие испытательные работы, которые смогут выявить сильные и слабые стороны новых разработок.





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Источник: Automotive News