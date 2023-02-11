Для популярной ролевой игры Mount & Blade II вышел мод для создания динамических диалогов, который заменяет стандартные диалоги.

Благодаря одному очень умелому моддеру под ником Bloc, у поклонников игры Mount & Blade II появилась новая причина вновь вернуться в эту замечательную игру. Новый мод использует лингвистическую модель ChatGPT для генерации ранее не существующих диалогов для NPC, ответы которых логически связываются с информацией, которую вводит игрок. Это наделяет игру более глубокой атмосферой, ведь теперь реакции NPC на общение с игроком становятся более живыми и гибкими.

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Персонажи [NPC] в Mount & Blade II рассказывают информацию о мире и новых событиях, говорят об окружающих изменениях или других персонажах, которые недавно с ними взаимодействовали, высказывают своё мнению о фракциях и их политике и прочем, что свойственно обычным людям. А новый мод от Bloc позволяет улучшить этот игровой аспект до нового уровня.



Теперь можно узнать о персонажах гораздо больше, спросить не только их профессию и цены на услуги, но и поинтересоваться мнением на протекающие глобальные события или какие-либо локальные действия. Можно написать стихотворение или сочинить песню вместе с соответствующим персонажем, а потом узнать его мнение о получившемся творении, попросить совета или упрекнуть в каких-либо действиях. В общем, каждый NPC теперь представляет из себя ходячего виртуального чат-бота, с которым можно поговорить на любую тему, или попросить его написать дипломную работу и понаблюдать за реакцией.

На текущий момент у мода есть существенный недостаток ввиду медленной работы. Несмотря на подробную проработку диалогов, они слишком долго формируются, а потому и NPC отвечают с некоторой задержкой. Более того, ответы в диалогах основаны на тех же правилах, что и у ChatGPT, а потому есть некоторые ограничения в тематиках для разговоров, да и порой ответы слишком уж роботизированные. Вне всяких сомнений у мода грандиозное будущее, которое может перерасти в новую механику для ролевых игр.





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Источник: YouTube / Bloc