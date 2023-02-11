Производитель смартфонов Realme решил устроить коллаборацию с компанией по производству газированных напитков Coca-Cola для выпуска ограниченной серии недавно вышедшего телефона Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ограниченная серия Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition будет производиться в Индии, а сам телефон получит ценник около 254$, что соответствует смартфонам среднего класса. Все изменения касаются переработанного внешнего вида смартфона и его пользовательского интерфейса. Оформление коробки, в которой будет продаваться новый гаджет, тоже изменят в соответствии с тематикой коллаборации.

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На задней части телефона будет красоваться большая надпись “Coca-Cola”, а внешний контур камер будет оконтурен красным цветом, что должно смотреться словно это крышечки одноименного газированного напитка. Более того, при фотографировании телефон может издавать звук открытия бутылки газированного напитка, но эта функция может быть отключена на усмотрение пользователя.

Изменения пользовательского интерфейса более проработаны. В модели будут изменены значки стандартных приложений, заменена анимация зарядки смартфона и появится новый экран блокировки. Всё это выполнено в стилистике компании Coca-Cola.



Технические характеристики у Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition остались теми же, что и у оригинальной модели. Смартфон оснащен AMOLED дисплеем разрешением 2412х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Оперативная память равна 12 ГБ, а внутренняя может достигать 256 ГБ.

За производительность Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition отвечает восьмиядерный чипсет – Qualcomm Snapdragon 695 5G, 2 ядра центрального процесса способны работать при частоте 2,2 ГГц, оставшиеся 6 работают с частотой 1,7 ГГц. Тактовая частота графического процессора 950 МГц. Основная камера в телефоне имеет разрешение матрицы в 108 МП, а фронтальная 16 МП. У телефона присутствуют два слота под nano Sim и аккумулятор на 5000 мА·ч. Старт продаж в Индии намечен на 14 февраля.





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Источник: YouTube / realme india