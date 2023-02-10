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Илон Маск разочаровал Европейский Союз, который страшится появления дезинформации о России в Twitter
В октябре 2022 года Илон Маск выкупил американскую социальную сеть “Твиттер” и внёс несколько значительных изменений в рабочую политику компании. Поскольку соцсеть пользуется огромной популярностью в странах Европы, то правительство обращает особое внимание на деятельность компании разработчика.
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Недавно уполномоченные лица из Европейского Союза [ЕС] выступили с сообщением для прессы о том, что объединение европейских государств недовольно текущим отчётом Twitter о методах и успехах в борьбе с дезинформацией. Само заявление больше носит предупредительный характер, ведь если Илон Маск не предпримет соответствующих действий, которые придутся нынешним представителям ЕС по душе, то это может осложнить существование его социальной сети на просторах европейского континента.

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“Я разочарована тем, что отчет Twitter [о борьбе с дезинформацией] отстаёт от других, и я ожидаю более серьёзной приверженности их обязательствам, вытекающим из кодекса” – заявила заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам сохранения европейских ценностей и транспарентности Вера Йоурова, добавив – “Россия также ведёт полномасштабную дезинформационную войну, и платформы должны выполнять свои обязательства”. Таким способом заместитель председателя попыталась увеличить значимость совершенного, по мнению ЕС, проступка со стороны Твиттера, приплетая к ситуации существующие в настоящее время геополитические напряженности.

На просторах Европы существует особый кодекс с нормативными указаниями о противодействии дезинформации, в рамках которого крупные социальные предприятия должны отчитываться о своей политике по исполнению данной правовой обязанности. На текущий момент под действие этого свода нормативов попадают минимум 34 компании. Все рекомендации для нормативной базы были разработаны в соответствии с рекомендациями и пожеланиями Европейской комиссии, высшего органа исполнительной власти Европейского Союза.


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Источник: CNBC

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