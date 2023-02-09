Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Техно-Лемур За пост начислено вознаграждение
В Китае создают несколько аналогов ChatGPT
Сразу несколько китайских компаний работают над созданием аналога популярной искусственной нейронной сети – ChatGPT.
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Появление ChatGPT на рынке решений для поиска и обработки информации вызвало панику у ведущих ИТ-гигантов. На текущий момент в каждой из ведущих стран начаты разработки поиска аналогичных решений, которые могут быть интегрированы для применения под внутренние нужды.

реклама

Китай, являясь наиболее промышленно развитой страной в мире, видит необходимость в создании своего аналога ChatGPT, это делается с целью сохранения лидирующей позиции в производстве и улучшения технологической оснащенности страны. На сегодняшний день имеется информация, что две наиболее крупных китайских компании проводят работы по выведению своих работ на рынок, речь идёт о следующих предприятиях: Baidu и Alibaba.

Baidu, компания по разработке веб-сервисов, представила собственную искусственную нейросетевую модель для обработки языка в 2019 году, а теперь занята её интеграцией в интеллектуального чат-бота – Ernie Bot [Бот Эрни]. В компании заявили, что решение способно не только распознавать и генерировать смысловые предложения, но и формировать изображения, опираясь на текстовое описание. Первостепенная задача компании, расширение функционала своей поисковой системы, поэтому без общественно доступной версии не обойтись. Примечательно, что после заявления со стороны Baidu о разработке собственного аналога ChatGPT, акции компании выросли более чем на 13%. Возможный релиз Ernie может состояться в марте текущего года.

Всемирно известная компания Alibaba Group, которая работает в сфере интернет-коммерции, тоже не желает терять конкурентного преимущества, а потому работает над созданием собственного мультифункционального искусственного интеллекта для чат-бота. В настоящее время внутри компании уже ведутся внутренние тестирования предстоящего анонсу решения. Для Alibaba Group эта разработка может способствовать маркетинговому продвижению решений компании. Более того, высокотехнологичная языковая нейронная сеть может предоставлять более точные рекомендации по товарам для клиентов, тем самым повышая продажи.

 

Источники графического материала: 1 - Wikipedia / Baidu; 2 - Wikipedia / Alibaba Group

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Информационные источники: 1 - NIKKEI Asia; 2 - CNBC

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #россия #новости #искусственный интеллект #нейросеть #chagtp
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
2
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
1
ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
15
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
19
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
15
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
15
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ - геймерская GeForce RTX 4070 Ti скинула 20%
23
Как ЧВК “Вагнер” выдавливает США и Францию из Африки, и почему “Чёрный” континент важен для России
7
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
О чём никогда не говорят авторы эталонных тестов, и почему Ryzen 9 5950Х выгоднее Ryzen 9 7950Х
5
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
17
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
"Нет патронов, но вы держитесь" - украинским военным из 30-й бригады практически не выдали патронов
6
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1

Популярные статьи

Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
29
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
27
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
10
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
3
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
29
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
+
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
39
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
6

Сейчас обсуждают

wolfire
16:48
для начала надо посмотреть на карту, а потом это читать Бахмут это вроде бы Донбас, нет? и до 2402 того года там вроде бы было всё тихо или нет?
ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
Данил Васин
16:48
надо всего лишь пустить инфу о случайно уплывших минах в сторону турецкой стороны, пусть задумаются и очканут
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
Sam Ivanov
16:45
Смысл, если соотношение цена/производительность теперь стоит на месте у Хуанга..
Выход RTX 4070 ожидается в апреле
Лакорос
16:43
Американский товарищ майор и всем кто платит майкрософт.
Windows 11 собирает огромное количество телеметрии о вашем компьютере по сравнению с Windows XP
Александр Олейников
16:40
Тоже ChatGPT юзаешь ? Два полностью одинаковых вопроса разным людям задал
ChatGPT от OpenAI - невероятный прорыв или угроза для рабочих мест
Дмитрий
16:39
да ну на, гнилые поляки!)))
Премьер Польши назвал поражение России смыслом существования его страны
Жидомир Златоуст
16:38
Дык в poco x3 это было давным давно на каком то старом андроиде.
Android 14 позволит клонировать приложения и входить в них с двумя аккаунтами одновременно
Vetali
16:38
Пилот, который летает на мигах и сушках без проблем освоит все это за пару месяцев.
Зеленский не знал, что обучаться управлению истребителем Typhoon нужно 3 года
Дмитрий
16:38
Да Маск на качелях, то вам то нам!)))
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
Дмитрий
16:37
Взял бы себе такой смарт после рилми 9 про плюс, но бабла пока нет да 9-ка всем устраивает!)))
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем