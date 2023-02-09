Сразу несколько китайских компаний работают над созданием аналога популярной искусственной нейронной сети – ChatGPT.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Появление ChatGPT на рынке решений для поиска и обработки информации вызвало панику у ведущих ИТ-гигантов. На текущий момент в каждой из ведущих стран начаты разработки поиска аналогичных решений, которые могут быть интегрированы для применения под внутренние нужды.

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Китай, являясь наиболее промышленно развитой страной в мире, видит необходимость в создании своего аналога ChatGPT, это делается с целью сохранения лидирующей позиции в производстве и улучшения технологической оснащенности страны. На сегодняшний день имеется информация, что две наиболее крупных китайских компании проводят работы по выведению своих работ на рынок, речь идёт о следующих предприятиях: Baidu и Alibaba.

Baidu, компания по разработке веб-сервисов, представила собственную искусственную нейросетевую модель для обработки языка в 2019 году, а теперь занята её интеграцией в интеллектуального чат-бота – Ernie Bot [Бот Эрни]. В компании заявили, что решение способно не только распознавать и генерировать смысловые предложения, но и формировать изображения, опираясь на текстовое описание. Первостепенная задача компании, расширение функционала своей поисковой системы, поэтому без общественно доступной версии не обойтись. Примечательно, что после заявления со стороны Baidu о разработке собственного аналога ChatGPT, акции компании выросли более чем на 13%. Возможный релиз Ernie может состояться в марте текущего года.

Всемирно известная компания Alibaba Group, которая работает в сфере интернет-коммерции, тоже не желает терять конкурентного преимущества, а потому работает над созданием собственного мультифункционального искусственного интеллекта для чат-бота. В настоящее время внутри компании уже ведутся внутренние тестирования предстоящего анонсу решения. Для Alibaba Group эта разработка может способствовать маркетинговому продвижению решений компании. Более того, высокотехнологичная языковая нейронная сеть может предоставлять более точные рекомендации по товарам для клиентов, тем самым повышая продажи.

Источники графического материала: 1 - Wikipedia / Baidu; 2 - Wikipedia / Alibaba Group

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Информационные источники: 1 - NIKKEI Asia; 2 - CNBC