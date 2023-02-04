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Charlie Hebdo – это французское литературно-художественное издательство, которое, в основном, занимается выпуском еженедельного журнала, основное содержание которого – политическая сатира. Недавно оно было атаковано хакерами, в результате чего была украдена база данных подписчиков журнала, которая теперь продаётся за 20 биткойнов. Объём украденных данных содержит в себе информацию о более чем 200.000 тысяч клиентов издательства.
Сами хакеры называют себя “Святые души”. Чтобы убедить потенциальных покупателей в достоверности имеющихся у них данных, они опубликовали некоторую их часть на общественное обозрение.
Данное событие не осталось в стороне от вмешательства корпорации-гиганта – Microsoft. Недавно IT-гигант заявил, что по результатам проведённого расследования смогли идентифицировать лиц, стоящих за этим. Как говорят официальные представители Microsoft – вина лежит на хакерах из Ирана, которые являются сотрудниками местной компании – Emennet Pasargad, которая занимается обеспечением кибербезопасности.
Иран не стал спокойно принимать столь агрессивные нападки в свою сторону. Власти страны вынесли официальное предупреждение Франции, что любые заявления об их причастности к данному инциденту являются ничем иным, как оскорбительными и непотребными выражениями.
В этой ситуации примечательно то, что компания Emennet Pasargad являлась официальным работодателем двух хакеров, которых США в 2021 году обвиняли в кибератаке, приуроченной к внутренним президентским выборам 2020 года, целью которой было искажение реальных результатов и подрыв доверия к властям перед избирателями.
Источники: 1 - New York Post