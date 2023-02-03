Громкие новости об успехах AMD в нише производства компонентов для вычислительных машин появляются с немыслимой частотой. Скоро нас ждут не только высокопроизводительная серия Ryzen 7000X3D, но и новые гибридные процессоры семейства Phoenix Point.
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Изображение 1 – Промо-материал1
Мобильные процессоры Ryzen 7040 – ещё одна предстоящая технологическая новинка от компании AMD. По заявлениям представителей компании, разработка будет исполнена на архитектуре Zen 4, но в данном случае речь идёт о передовом техническом процессе 4 нанометра, что стало возможно благодаря сотрудничеству с компанией TSMC. Рабочее название семейства, к которому относится серия Ryzen 7040 – Phoenix Point. Более точная информация о предстоящих новинках приведена на изображении 2.
Изображение 2 – Точные наименования и технические характеристики гибридных процессоров Ryzen 70401
По заявлениям представителей компании, изюминкой новинки является встроенное графическое ядро Radeon 780M, которое создано на архитектуре RDNA 3 и имеет 768 вычислительных блоков. Новые мобильные процессоры способны поддерживать объём оперативной памяти в размере 256 Гбайт стандарта DDR5-5600 или LPDDR5x-7500.
Совсем недавно на просторах сети появились результаты тестирования графического чипа 780M в достаточно старом тесте на производительность [бенчмарке] – 3DMark Time Spy. Производительность 780M составила порядка 3000 баллов, что почти в 2 раза больше, чем у популярной портативной консоли Steam Deck, результаты которой, в этом же тесте, были около 1700 баллов.
Для того, чтобы более точно понимать, на что способен 780M, он почти достиг результата мобильной версии GTX 1650, которая в своё время получила 3478 баллов. Таким образом, в скором времени на рынке ноутбуков появятся достаточно компактные и производительные решения, которые подойдут не только для офисной работы, но и для вечерних посиделок за игровыми новинками.
Источники: 1 – AMD