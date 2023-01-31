Процессоры Ryzen серии 7000 в США продаются по очень привлекательной цене, что может привести к перманентному снижению рекомендованной цены во всех регионах мира. Более того, в скором времени ожидается выход более производительной линейки процессоров серии 7000X3D, о которой также рассказано в статье.

О скидках на процессоры Ryzen 7000.

Вопрос о том, продукт какой компании лучше приобрести для своей сборки - открыт постоянно. Пользователи приводят различные аргументы в пользу полюбившегося им продукта, и самый популярный из них – это его стоимость. Текущие цены в США на процессоры AMD Ryzen серии 7000 приятно удивляют хорошими скидками, благодаря чему ожидается снижение их стоимости и на просторах других стран. Например, если говорить о процессоре Ryzen 7 7700X, то его текущая стоимость снизилась более чем на 100 долларов и достигла отметки в 344 доллара. Кроме этого, снижения цен не смогли избежать и следующие процессоры: Ryzen 9 7900X со скидкой в 130 долларов и Ryzen 9 7950X со скидкой в 210 долларов. К сожалению, товары по таким сочным ценникам быстро заканчиваются, и нет, это не скидки убирают раньше срока, просто самые быстрые потребители скупают весь акционный товар (изображение 1). Самое интересное, что снижение цен произошло в таких известных магазинах, как Amazon и Microcenter, изменения ценовой политики которых создает ощутимые волнения на рынке и может сильно изменить устоявшиеся цены. И не стоит забывать, что это уже не первое снижение цен на данную линейку.

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Изображение 1 – Скриншот страницы товара AMD Ryzen 9 7950X на сайте Amazon

Новые чипсеты в доступных решениях.

Сама AMD также предпринимает шаги в сторону увеличения доступности своих продуктов. Явный пример этого – планируемый выпуск модифицированных материнских плат на системной логике A620, которые будут представлены в двух вариациях: с чипсетом “Promontory 21” или “Promontory 22”* (* – возможное название). Данный шаг позволит снизить стоимость оборудования, но ожидается, что достижение такого эффекта невозможно без ограничения существующего функционала чипсета в более дешевом решении относительно его более дорогих братьев. Наиболее вероятные ограничения – отключение возможности разгона и ограничения работы с PCIe Gen5. Ранее компания обещала установить стартовую цену на материнские платы с платформой AM5 от 125 долларов.

Революционные процессоры серии 7000X3D.

В поисках решений по увеличению производительности процессоров AMD создала новые Ryzen серии 7000X3D, в которых присутствует технология 3D V-Cache, которая позволяет увеличить надежность и снизить скорость операций по запросу данных из оперативной памяти. Наиболее ощутим этот эффект в компьютерных играх, для подтверждения чего компания опубликовала следующий промо-материал, отражающий увеличение производительности в видеоиграх при использовании процессора Ryzen 7 7800X3D относительно Ryzen 7 5800X3D, который успел превзойти по производительности в игровой нише своего старшего брата – Ryzen 9 7900X (Изображение 2).

Изображение 2 – Сравнение производительности в ряде видеоигр при использовании процессоров Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X3D

Выход новой линейки процессоров с данной технологией ожидается в феврале этого года, а её полный состав представлен на изображении 3. К сожалению, стартовая цена на предстоящие процессоры пока неизвестна.

Изображение 3 – Новая линейка процессоров Ryzen с технологией 3D V-Cache

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Текущая политика по завоеванию рынка комплектующих для ЭВМ от компании AMD приятно удивляет геймеров и не только. Не стоит забывать, что сама AMD неоднократно и довольно щедро снижала планку рекомендуемой стоимости на свою продукцию. Да, зачастую это происходило, или в результате снижения спроса (например – сокращение объемов майнинга), или перед выходом продукции нового поколения, но сам факт того, что компания способна пожертвовать потенциальной прибылью для улучшения репутации среди потребителей – весьма хороший знак.