Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Tatyana За пост начислено вознаграждение
Польские конструкторы так и не смогли “довести до ума“ колесную самоходную гаубицу Kryl
Множество стран производят новое оружие, разрабатывают современные и совершенствуют уже имеющиеся военные машины. Но не всегда это удается.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

На протяжении нескольких лет министерство обороны Польши работало над созданием 155-мм национальной авиадесантируемой колесной самоходки Kryl (“Креветка”). 

реклама

В конце декабря 2011 года организация Huta Stalowa Wola начала ее разработку. Финансирование, которое гарантировали компании разработчику составляло 28,2 млн. злотых. 

Требования, предъявляемые к САУ были изначально непростыми. Вес и габариты были сильно ограничены, так как предполагалось, что ее сможет перевозить самолет  C-130 Hercules. Соответственно, масса с боекомплектом и горючим не должна превышать 21 тонну. Но при этом хотели чтобы тактико-технические характеристики были максимально приближены к более тяжелой САУ Krab. Например, дальность огня более 40 км, длина ствола в 52 калибра, боеприпасы стандартного размера. Отличаться должен был лишь угол стрельбы и количество снарядов (вместо 40 всего 18).

Изначально Kryl должна была быть полностью готова до декабря 2015 года. Затем, этот срок продлили до последнего квартала 2018 года. По замыслу министерства национальной обороны Польши в 2019 году должно было начаться серийное производство колесной самоходки. 

В начале сентября 2014 года в городе Кельц открылась XXII международная выставка оборонных технологий. Именно на ней был продемонстрирован первый опытный образец самоходной гаубицы на колесном шасси Kryl.

Опытный образец самоходной гаубицы Kryl

Она представляла собой бронированное шасси 6х6, разработанное по проекту польского грузового автомобиля Jelcz 663.32, с дизельным двигателем мощностью 326 л.с. На шасси установлена гаубица Elbit ATMOS 2000. Из-за ограничений по массе пришлось не устанавливать автомат заряжания (механизм, производящий перезаряжание, удаление стреляных гильз, загрузку и разгрузку боеприпасов). Уровень защиты моторного отсека и кабины был снижен до первого уровня по стандарту STANAG 4569, по той же причине. Высокая маневренность, по задумке разработчиков, должна была компенсировать нехватку брони. Боевая масса САУ составляла 23 тонны, но ее можно было облегчить до 19 тонн для транспортировки на самолете. Экипаж  Kryl состоит из 5 человек. Скорострельность составляла 6 выстрелов в минуту. Скорость до 80 км/ч по шоссе.  

К концу 2015 года планировалось завершить полигонные испытания и приступить к серийному производству. Но после окончания выставки на САУ Kryl обрушилась волна критики. Выявили очень много недочетов и неисправностей, также были замечания по поводу внешнего вида. Разработчикам пришлось изменить конструкцию, это затянуло темпы работы и в итоге заводские испытания приостановили.  

После обновленного плана технической модернизации, работы должны были завершиться к концу 2020 года.

В 2021 году проект был завершен на стадии прототипа. Был подписан контракт на выполнение работ с новыми требованиями. Это был провал в попытке создать авиадесантируемую САУ, с характеристиками как у гусеничной 42 тонной гаубицы (“Краб”).

Самоходная гаубица Krab

Поляки хотели вместить слишком много всего в одну боевую машину, но при этом сделать ее легкой и “летающей”, это привело к ограничениям в конструкции. Положительного результата так и не удалось достигнуть.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Теперь речь идет о принципиально новой разработке. В ней обязательно должен присутствовать автомат заряжания. Колесная формула должна быть 8х8. Новая боевая машина должна быть максимально приближена к гусеничной САУ Krab, но на колесах. Требований к возможности перевозки на самолете не предъявляется. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#польша #оружие #разработка #установка #самолет #броня #войска #снаряд #военный #минестерство обороны
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Евгений Пригожин продемонстрировал трофеи, полученные в Соледаре
Администрация Twitter удаляет посты Медведева
Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Павлограде в результате гибридной атаки дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
34
Россия может устроить тотальный блэкаут в Британии, проведя операцию в Северном море
11
В Украине подбитый российский Т-62М за $46 000 превратили в БРЭМ, удалив пушку и установив кран
8
У Зеленского посоветовали брать российские паспорта
8
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
16
Пригожин поздравил всех, в т.ч. Зеленского, с 1 мая из Соледара
3
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
22
В ВСУ начали готовиться к переходу на истребители F-16 и к полному отказу от советских самолётов
20
Евгений Пригожин выступит в Госдуме по теме спецоперации, если такое предложение поступит
+
Никаких больше Core i3, i5, i7 или i9 — Intel официально заявляет об изменении названий процессоров
13
Пригожин заявил о готовности вооружить 1 миллион человек трофейным оружием из шахт в Соледаре
1
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
4
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
15
Опубликованы рендеры будущего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5
+
Картинка-головоломка "Найди панду" за 20 сек поставила в тупик тысячи пользователей интернета
9
Первые обзоры AMD Phoenix: ЦП выпускают в корпусах FP8 и FP7, Radeon 780M пока не догнала GTX 1650
2
Respawn выпустила для PC-версии Star Wars Jedi Survivor повышающее производительность обновление
1
Старый процессор снизит привлекательность смартфона Pixel 8
1
Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла упреждающий удар по тыловым базам контрнаступления ВСУ
5
Минобороны Италии пояснило, почему Украина получает только старые и нерабочие гаубицы M109L
3

Популярные статьи

Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
56
9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
10
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
18
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
20
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
4
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
4
Поговорим о Роберте Родригесе
3
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
1
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
15:10
Где то на авито лежит и ржот 7900хт с 20 гигами памяти за 65к🤣
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
Шамиль Джанболатов
15:09
Да и стоят они в ДНС столько же, сколько и Нвидия с АМД
Ни AMD, ни NVIDIA за Intel не угнаться — Arc A770 стала самой дешёвой видеокартой с 16 Гбайт
хахахер
15:09
Евгений Пригожин продемонстрировал трофеи, полученные в Соледаре
Шамиль Джанболатов
15:09
Ох не знаю - может Интел вообще бросит свою возню, и перестанет вообще заниматься видеокартами, просто кинув своих клиентов
Ни AMD, ни NVIDIA за Intel не угнаться — Arc A770 стала самой дешёвой видеокартой с 16 Гбайт
ЧВК Вагнер
15:09
13700кф на авито 29000тыс , лично покупал .
Сгоревшие экземпляры не отпугнули покупателей от приобретения AMD Ryzen 7000
Leonator
15:08
Дебил? Что 4000 не берут - это рыночные сводки а не мои хотелки.
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
ЧВК Вагнер
15:08
А ежик кололся , плакал , но все равно лез на кактус.
Сгоревшие экземпляры не отпугнули покупателей от приобретения AMD Ryzen 7000
Даниил Лавкрафт
15:04
Как будто "старшие" приставки звёзды с неба хватают. Консолота как жрала слайдшоу так и жрёт, ничего нового или удивительного не вижу.
Пригожин заявил о готовности вооружить 1 миллион человек трофейным оружием из шахт в Соледаре
Даниил Лавкрафт
14:57
1000 - 7
Никаких больше Core i3, i5, i7 или i9 — Intel официально заявляет об изменении названий процессоров
Skornilovich
14:56
Держите в курсе!
BIOSTAR представила новую серию DDR4 памяти Heatsink Storming-V с модулями 3200 и 3600 МГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем