Множество стран производят новое оружие, разрабатывают современные и совершенствуют уже имеющиеся военные машины. Но не всегда это удается.

На протяжении нескольких лет министерство обороны Польши работало над созданием 155-мм национальной авиадесантируемой колесной самоходки Kryl (“Креветка”).

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В конце декабря 2011 года организация Huta Stalowa Wola начала ее разработку. Финансирование, которое гарантировали компании разработчику составляло 28,2 млн. злотых.

Требования, предъявляемые к САУ были изначально непростыми. Вес и габариты были сильно ограничены, так как предполагалось, что ее сможет перевозить самолет C-130 Hercules. Соответственно, масса с боекомплектом и горючим не должна превышать 21 тонну. Но при этом хотели чтобы тактико-технические характеристики были максимально приближены к более тяжелой САУ Krab. Например, дальность огня более 40 км, длина ствола в 52 калибра, боеприпасы стандартного размера. Отличаться должен был лишь угол стрельбы и количество снарядов (вместо 40 всего 18).

Изначально Kryl должна была быть полностью готова до декабря 2015 года. Затем, этот срок продлили до последнего квартала 2018 года. По замыслу министерства национальной обороны Польши в 2019 году должно было начаться серийное производство колесной самоходки.

В начале сентября 2014 года в городе Кельц открылась XXII международная выставка оборонных технологий. Именно на ней был продемонстрирован первый опытный образец самоходной гаубицы на колесном шасси Kryl.

Опытный образец самоходной гаубицы Kryl

Она представляла собой бронированное шасси 6х6, разработанное по проекту польского грузового автомобиля Jelcz 663.32, с дизельным двигателем мощностью 326 л.с. На шасси установлена гаубица Elbit ATMOS 2000. Из-за ограничений по массе пришлось не устанавливать автомат заряжания (механизм, производящий перезаряжание, удаление стреляных гильз, загрузку и разгрузку боеприпасов). Уровень защиты моторного отсека и кабины был снижен до первого уровня по стандарту STANAG 4569, по той же причине. Высокая маневренность, по задумке разработчиков, должна была компенсировать нехватку брони. Боевая масса САУ составляла 23 тонны, но ее можно было облегчить до 19 тонн для транспортировки на самолете. Экипаж Kryl состоит из 5 человек. Скорострельность составляла 6 выстрелов в минуту. Скорость до 80 км/ч по шоссе.

К концу 2015 года планировалось завершить полигонные испытания и приступить к серийному производству. Но после окончания выставки на САУ Kryl обрушилась волна критики. Выявили очень много недочетов и неисправностей, также были замечания по поводу внешнего вида. Разработчикам пришлось изменить конструкцию, это затянуло темпы работы и в итоге заводские испытания приостановили.

После обновленного плана технической модернизации, работы должны были завершиться к концу 2020 года.

В 2021 году проект был завершен на стадии прототипа. Был подписан контракт на выполнение работ с новыми требованиями. Это был провал в попытке создать авиадесантируемую САУ, с характеристиками как у гусеничной 42 тонной гаубицы (“Краб”).

Самоходная гаубица Krab

Поляки хотели вместить слишком много всего в одну боевую машину, но при этом сделать ее легкой и “летающей”, это привело к ограничениям в конструкции. Положительного результата так и не удалось достигнуть.

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Теперь речь идет о принципиально новой разработке. В ней обязательно должен присутствовать автомат заряжания. Колесная формула должна быть 8х8. Новая боевая машина должна быть максимально приближена к гусеничной САУ Krab, но на колесах. Требований к возможности перевозки на самолете не предъявляется.