Жители Казахстана вышли на улицы в знак протеста. Какие же у них требования на этот раз?

Совсем недавно была стабилизирована ситуация с протестами населения в Грузии. А пару дней назад в другом, граничащем с Российской Федерацией, государстве возникла напряженная внутренняя обстановка.

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11 апреля 2023 года на улицы города Жанаозен (Мангистауская область на юго-западе Казахстана) вышло до двух тысяч человек (в разных источниках количество митингующих разнится - от одной до двух тысяч). По сообщению местных журналистов, жители требовали отпустить нефтяников, которых задержали в Астане.

Более ста нефтяников устроили митинг в столице Казахстана Астане 10 апреля. Их уволили из нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company», так как тендер на выполнение услуг для «ОзенМунайГаз» выиграла другая компания. Митингующие собрались у офиса нефтегазовой компании "КазМунайГаз". Они требовали предоставить им рабочие места в региональном отделении компании.

Согласно законодательству Казахстана, рабочие нефтяной компании должны были заранее оповестить местные органы власти и своем митинге. Соответственно митинг был признан незаконным, 24 человека были задержаны. К ним будет применено административное наказание, согласно тяжести содеянного. Все задержанные были вскоре отпущены.

После задержания нефтяников в соцсетях стали появляться сообщения о сборе на главной площади Жанаозена для поддержки земляков. На следующий день люди вышли на площадь с требованием освободить рабочих, хотя, по сообщению СМИ, они уже были выпущены на свободу.

Глава города Айбек Косуаков призвал митингующих к спокойствию и соблюдению порядка в священный месяц Рамадан. Администрация города, по его словам, создает новые рабочие места и старается обеспечить работой всех желающих граждан. Также он отметил, что уволенным работникам нефтяной компании были предложены рабочие места в компании, выигравшей тендер. Но это предложение было отклонено. Протестующие требовали отменить результаты конкурса. На это министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил, по действующему законодательству это сделать невозможно.

А сегодня, 12 апреля, проезжая часть в городе Жанаозен вновь была перекрыта группой местных жителей, тем самым создавая препятствие движению транспорта. Полиция задержала участников несанкционированного митинга. Все они уже отпущены после проведения профилактической беседы.

Напомню, что именно в городе Жанаозен начались прошлогодние митинги связанные с повышением цен на газ. Позже волна массовых беспорядков и погромов прошла в ряде крупных городов Казахстана, в том числе Астане. Жители требовали смены власти.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась в городе Алматы. Тогда в страну были введены военные стран ОДКБ (в основном российские) для сдерживания протестующих. Массовые беспорядки удалось остановить, но тогда погибли более 200 человек. Митинги привели к реформам и изменению состава действующего тогда правительства.





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