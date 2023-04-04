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Tatyana За пост начислено вознаграждение
Испытания новейших российских боевых машин К-16 и К-17 планируют завершить в 2023 году
Предлагаю ознакомиться с новыми российскими боевыми машинами, которые планируют поставлять на вооружение в следующем году.
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Российские конструкторы продолжают создавать новое и совершенствовать уже имеющееся оружие, и военную технику. По сообщению РИА Новости сейчас проходят испытания новых колесных боевых машин. Они созданы на платформе “Бумеранг”. К концу этого года в планах их завершить и получить литеру “О1”.

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 Литера – это реквизит конструкторского документа на изделие, соответствующий стадии его разработки. О1 позволяет начать серийный выпуск машин.

Сообщается, что на одном из полигонов испытывают бронетранспортеры К-16 и боевые машины пехоты К-17.  

ООО”Военно-промышленная компания” разработала унифицированную колесную боевую платформу “Бумеранг”. В 2013 году ее представили лишь определенному кругу лиц на закрытом показе Russia Arms EXPO. Широкой публике впервые представили на параде Победы в 2015 году. Производство первых опытных образцов планировалось на 2019 год, но позже сроки сдвинули.

“Бумеранг” позволяет создать на своей основе несколько вариантов боевых машин: БТР-К (К-16), БМП-К (К-17), самоходный миномет, бронированную медицинскую машину, машину огневой поддержки, командно-штабную машину, зенитный ракетный комплекс и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Двигатель у платформы расположен в передней части, благодаря этому можно осуществлять посадку и высадку десанта с кормы. На “Бумеранг” могут установить разнообразные дистанционно-управляемые боевые модули, в зависимости от типа машины. Лебедка с тяговым усилием 10 тонн дает повышенную проходимость бронемашине. А амфибийные свойства дают запас хода через водные преграды до 12 часов. 

При изготовлении платформы применяют многослойное бронирование с применением керамики. Опыт ведения боевых действий последних лет показал низкую эффективность гомогенной брони. (Гомогенная — это броня, которая имеет однородный состав и состоит из одного сплава.)

Бронемашина способна самостоятельно покинуть поле боя при простреле шин или отрыве двух колес. 

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В открытых источниках есть информация о боевой машине пехоты. Длина ее корпуса 8,8 метров, максимальная скорость до 100 км/ч. Без дополнительной заправки способна преодолеть расстояние до 800 км. К-17 будет оснащена дистанционно-управляемым боевым модулем “Бумеранг-БМ” с 30 миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом ПКТМ и двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК «Корнет». Управлять модулем может командир, либо наводчик. После указания цели оператором, боевой модуль может сам следить за ее передвижением и вести обстрел до ее уничтожения. 

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