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Во Франции продолжаются забастовки против пенсионной реформы
Больше двух месяцев во Франции не заканчиваются забастовки против очередной пенсионной реформы. Мусор заполонил улицы мирового центра культуры, искусства и моды.
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Начиная с 19 января 2023 года во Франции прошел целый ряд забастовок и демонстраций, которые организовали лидеры официальных профсоюзов. В тот день более миллиона демонстрантов вышли на улицы городов. Основной причиной стал протест против пенсионной реформы (повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет). Макрон уже второй раз пытается повысить пенсионный возраст. В 2019 году из-за забастовок “желтых жилетов” ему это сделать не удалось.

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21 января в Париже вышли на демонстрацию студенты и молодежные организации, поскольку им не безразлична судьба своих родных, плюс в ситуации, когда потенциальные пенсионеры будут вынуждены работать еще пару лет, их места не смогут занимать молодые, тем самым увеличится безработица среди молодых специалистов.

В последний день января произошла вторая общенациональная забастовка. Была остановлена или значительно снижена работа электростанций, общественного транспорта, нефтепереработки и образовательных учреждений. Людей, задействованных в демонстрациях было еще больше, чем в первый раз, их количество превышало 1,2 млн человек. 

7 февраля произошел очередной крупный протест. Почти 2 млн протестующих вышли защищать свои права. Были массовые беспорядки, поджигали машины и мусорные баки. Целые семьи ходили по улице с транспарантами.

Работники целого ряда АЭС и 3-х из 4-х терминалов СПГ прекратили работу 7 марта. Нефтеперерабатывающие заводы были заблокированы. Вывоз мусора перестал осуществляться практически во всех городах Франции. Резкое похолодание ухудшило и без того печальную ситуацию в энергетической системе. Нагрузка на нее увеличилась в разы.

15 марта New York Times сообщил, что забастовка мусорщиков продолжается уже более недели в Париже и ряде других крупных городов. Кучи мусора выше человека источают ужасный запах на улицах столицы Франции. Общественными лидерами было принято решение продолжать забастовку еще неделю.

А в четверг 16 марта Элизабет Борн (премьер-министр Франции) объявила, что пенсионная реформа принята без финального голосования в нижней палате парламента.

23 марта Ген. секретарь профсоюза FO-ADP Фабрис Крике сообщил о том, что забастовка будет продолжаться до того времени, пока Макрон не отзовет свой законопроект. Экономика Франции оказалась фактически заблокирована. 

После незначительного перерыва продолжилась забастовка работников компаний по вывозу мусора. Им обещали улучшить условия труда и повысить зарплату, но обещания не выполнили. Улицы Парижа погрязли в мусоре. Парижский муниципалитет заявил, что по их оценке около 8 тысяч тонн бытовых отходов скопилось в столице Франции. Правда, не совсем понятно как происходит эта оценка. 

Прогноз экологов, которые считали, что 2 из 3 мусоросжигательных заводов вернутся к работе не сбылся. Все они по прежнему не выполняют своих функций. Из 30 машин в час, вывозящих мусор, работают лишь 6. 

Партия "Непокорившаяся Франция" заявила, что Париж превратился в мусорную столицу. 

На данный момент существуют огромные проблемы с обеспечением населения топливом, более чем на 15% АЗС отсутствует топливо. 

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На улицы городов Франции планируют выйти представители профсоюзов образования, энергетики, транспорта, в том числе воздушного, и многие другие. Они намерены идти до конца.

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