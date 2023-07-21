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В Пентагоне заявили о фактах хищения оружия США в Украине, но не считают это серьёзной проблемой
В США уверены, что масштабы воровства незначительные

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Ещё до начала СВО Украину сотрясали скандалы, связанные с массовыми хищениями оружия. Например, обороной Николаевской области руководил генерал, который был главным действующим лицом в деле о пропаже военного обмундирования на миллионы долларов. Были и более любопытные факты, но большая их часть благополучно исчезла из информационного поля после начала СВО. Если вы полагаете, что после этого киевские власти сплотились и начали действовать как одна команда, то сильно ошиблись. Страну захлестнула коррупция невиданных масштабов. В прессе пишут о том, что всю зиму миллиардер Ахметов продавал электричество в Молдавию и Румынию, а сегодня просит бюджет о дотациях. Умело прикрываются боевыми действиями и владельцы зерна. Так, 20 июля сообщалось об уничтожении 60 тонн украинского зерна в ходе ракетной атаки РФ, тогда как сегодня рассказывают о потере ещё 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Очевидно, что кто-то получит от государства страховку, а зерновые продадут по выгодной цене братским народам Восточной Европы. 

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Словом, коррупция процветает, но особенно всё плохо с поставками оружия. Некоторые страны НАТО открыто говорят о том, что не хотят давать Украине оружие, поскольку спустя месяцы или даже недели замечали это же оружие в руках террористов. Украинские власти упрямо говорят о том, что подобные схемы придумали русские, но есть все основания полагать, что размеры контрабандной торговли оружием намного больше, чем можно было представить. Как стало известно, недавно Управление генерального инспектора министерства обороны США обнародовало доклад, в котором были выявлены факты краж вооружения и техники, поставленных Киеву союзниками из стран НАТО. По информации CNN, организованные преступные группировки регулярно похищали у украинской армии различное вооружение, включая боеприпасы, бронежилеты, винтовки, гранатомёты и пулемёты, с целью последующей продажи на чёрном рынке.

В американской прессе пытаются сделать вид, что речь идёт о группе злоумышленников и явно хотят снять ответственность с Зеленского и регулярной армии. Согласно отчёту, в июне 2022 года организованная преступная группа, используя поддельные документы, вступила в один из добровольческих батальонов ВСУ и похитила оружие, включая гранатомёт и пулемёт, а также свыше 1000 патронов. При этом действия группы были своевременно выявлены украинской разведкой. Также доклад отмечает, что в августе 2020 года украинские спецслужбы обнаружили группу бойцов добровольческого батальона, которые похитили 60 винтовок и около 1000 патронов, предположительно, с целью их последующей продажи на чёрном рынке.

Датированный 6 октября 2022 года, отчёт Минобороны США охватывает период с февраля по сентябрь и указывает на трудности в отслеживании вооружения стоимостью в миллиарды долларов, поставляемого в Украину, в связи с ограниченным присутствием американских специалистов на территории страны. Пентагон также отмечает, что поставки более крупных вооружений, таких как ракеты и вертолёты, легче отслеживать с помощью механизмов разведки, но сложнее контролировать более мелкие изделия, включая приборы ночного видения. После выявления фактов хищения вооружения, Вашингтон возобновил инспекции украинских складов оружия и предоставил украинским вооружённым силам системы слежения, включая сканеры и программное обеспечение, для лучшего контроля за передачей техники.

В военном ведомстве США делают всё, чтобы не выносить сор из избы, но информации о продаже оружия становится так много, что держать её в секрете очень сложно. Скорее всего, данная публикация была предупреждением киевским властям. Говорить открыто о масштабах хищения американцы опасаются, ну а привлечение журналистов к расследованию позволяет унять критику экспертов, требующих остановить поставки вооружений. Кстати, особенно активны в деле критики Республиканцы, которые уверяют, что Байден расхищает неприкосновенные запасы США и делает страну уязвимой перед вызовами, стоящими на повестке дня. 

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#аналитика #сво #политика #военные технологии #статистика
Источник: edition.cnn.com
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