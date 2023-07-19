Эксперты полагают, что удары в ближайшие дни продолжатся

После удара по Крымскому мосту стало очевидно, что зерновая сделка не может быть продлена на прежних условиях. На самом деле уже давно ясно, что для России подобная инициатива невыгодна, тогда как наибольшие преференции получали другие страны. Так, Украины смогла распродать урожай 2021 года, заработав на этом немалую сумму денег. Турция выступала в качестве посредника, поэтому также получала экономические выгоды. Кроме того, Эрдоган в значительной мере укрепил свой авторитет на международной арене и выиграл выборы президента только за счёт доброй воли России. Европа получила дешёвые зерновые, большая часть которых ушла на корм скоту и птице, ну а Россия не получила ничего.

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На самом деле это не так, ведь с кораблей, которые участвовали в мирной инициативе и передвигались по зерновому коридору, регулярно в Крым приплывали морские дроны, пытающиеся ударить по Черноморскому флоту и другим военным объектам. Эксперты полагают, что именно с одного из зерновозов были выпущены беспилотники, которые ударили по Крымскому мосту, на у вчера стало ясно, что Россия намерена решить проблему в самое ближайшее время. В ночь на 18 июля были нанесены удары по портовой инфраструктуре Украины. Сегодня положение стало ещё более серьёзным, а в Одессе заявили, что город пережил самый мощный налёт с начала СВО.

Похоже, атака была комбинированной и включала как запуск беспилотников типа Герань 2, так и «Калибров». В прессе пишут, что использовались и другие ракеты воздушного и морского базирования, но суть от этого не меняется. Рано утром украинские власти заявили, что сбили все ракеты, но чуть позднее стало заметно, что на этот раз ущерб намного выше, чем прежде. Похоже, за последнее время украинская ПВО стала намного слабее, что и привело к разрушению терминалов. Судя по всему, последствия не критичные, а объекты удастся восстановить. Вот только многие эксперты полагают, что Москва на этом не остановится. Юрий Подоляка отмечает, что было принято решение похоронить зерновую сделку. При этом намного безопаснее бить не по сухогрузам, которые подходят к морским портам, а по инфраструктуре и зерновым хабам. Больше информации мы получим в ближайшие дни, а пока давайте посмотрим, как развивалась ситуация на линии соприкосновения в СВО.

По данным Подоляки, на Купянском направлении российские бойцы продвинулись вперёд и уже видят окраины города через оптические приборы. Военкор уверяет, что эта крайне важно, поскольку стремление создать стратегический плацдарм на правом берегу реки Оскол является приоритетным. Кроме того, на южной части направления удалось успешно создать первый плацдарм через реку Жеребец, где занята важная высота, которую бойцы удерживают, несмотря на попытки элитной 25-й бригады ВСУ выбить войска РФ из этой позиции. Также есть информация о перегруппировке российских войск, которые возобновили атакующие действия в районе Торского (на Лиманском направлении). В Ямполе происходит принудительная эвакуация населения. Приближение боевых действий вынуждает жителей покидать свои дома, что свидетельствует о нарастающей напряжённости в этом районе.

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nullАртёмовское направление остаётся напряжённым. Есть информация о том, что ВСУ захватили несколько высот западнее Клещеевки, а российские подразделения пытаются вернуть над ними контроль. Просматривается тактический успех между Авдеевкой и Марьинкой, где удалось продвинуться примерно на 2 км в направлении южной Красногоровки. Запорожское направление пестрит атаками со стороны ВСУ. С направления Великой Новосёлки российским бойцам удалось отбить все атаки, а в результате успешной обороны и последующего контрнаступления на ореховском направлении даже удалось занять две важные позиции.