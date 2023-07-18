Кандидат в президенты США уже начал свою предвыборную компанию и намерен отбить у Байдена хоты бы часть сторонников

Есть мнение, что выборы президента США 2024 года могут положить конец конфликту в Украине, а ранее Трамп заявлял, что ему достаточно суток, чтобы остановить кровопролитие. Неясно, как экс-президент планирует всё это реализовать, ведь на его пути стоят не только амбиции американских элит, но и большие деньги. Благодаря поставкам в Украину вооружений, военная промышленность США заработала в полную силу. Европа готова тратить на оборону миллиарды долларов, а значит корпорации буквально купаются в деньгах. Любая попытка со стороны Трампа остановить денежный поток приведёт к непредвиденным последствиям, ну а мы с вами уже видели, как бывший президент на своём посту вынужден был постоянно идти на компромисс с Демократами.

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Ну а поскольку Республиканцы хотят взять реванш, то противостояние между партиями усиливается, а элиты готовы лоббировать интересы своего кандидата. Не исключено, что вместо Байдена на выборы от Демократов пойдёт Роберт Кеннеди. Напомним, речь идёт о сыне президента США, который был убит в своём автомобиле. На этой неделе Кеннеди снова стал объектом пристального внимания прессы, сделав целый ряд резких заявлений. Недавно он взбудоражил общественность, связав загрязнение питьевой воды с ростом числа трансгендеров, а повсеместное использование Wi-Fi с раковыми опухолями. В целом пресса уже привыкла к таким выходкам политика, но на этот раз Кеннеди решил нанести удар по правительственным тайнам. По его мнению, эпидемия коронавируса была создана искусственно, а разработчики попытались обезопасить от заражения китайцев и евреев (намекнул на то, что коронавирус и был создан евреями). После таких заявиелнйи на Кеннеди обрушилось множество обвинений в антисемитизме как со стороны Белого дома, так и от представителей его собственного политического клана. Большая часть Демократов находятся в хороших отношениях с Байденом, что делает заявления Кеннеди ещё более опасными, поскольку речь может идти о расколе партии.

Похоже, сам Кеннеди только рад подлить масла в огонь. Аналитики полагают, что политик стремится стать главным скандалистом в президентской гонке, руководствуясь простым принципом: любой пиар хорош, если речь не идёт о некрологе. В американской прессе пишут, что за Кеннеди стоят миллиардеры из Кремниевой долины, включая основателей Twitter и PayPal. Около 15-20% избирателей готовы поддержать его на праймериз, что может привести к разделению Демократической партии. В то же время, Кеннеди имеет самый низкий рейтинг популярности среди основных претендентов на пост президента. Известно, что Кеннеди уже собрал 6 миллионов долларов пожертвований, что превосходит суммы, собранные другими кандидатами, кроме Байдена, Трампа и Десантиса. Он назначил Денниса Кусинича главой своего штаба (считается иконой левого крыла Демократической партии).

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Кроме скандалов, Кеннеди активно продвигает антивоенную повестку, обещая прекратить конфликт в Украине и увеличить расходы на социальные программы. В результате, Кеннеди создаёт угрозу хаоса внутри праймериз Демократической партии, а главным выгодоприобретателем этой ситуации может стать Трамп. Некоторые аналитики не исключают сговора между Трампом и Кеннеди. Шансы последнего на пост президенты невысоки, но вместе оба политики способны к власти. Насколько подобные слухи верны, понять сложно, ну а праймериз начнутся уже осенью 2023 года, а значит команде Байдена нужно сбросить лишний балласт и укрепить свои позиции перед выборами.