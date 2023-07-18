Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Кеннеди заявил, что Covid-19 создали евреи, а рост трансгендеров связан с загрязнением питьевой воды
Кандидат в президенты США уже начал свою предвыборную компанию и намерен отбить у Байдена хоты бы часть сторонников

реклама

Есть мнение, что выборы президента США 2024 года могут положить конец конфликту в Украине, а ранее Трамп заявлял, что ему достаточно суток, чтобы остановить кровопролитие. Неясно, как экс-президент планирует всё это реализовать, ведь на его пути стоят не только амбиции американских элит, но и большие деньги. Благодаря поставкам в Украину вооружений, военная промышленность США заработала в полную силу. Европа готова тратить на оборону миллиарды долларов, а значит корпорации буквально купаются в деньгах. Любая попытка со стороны Трампа остановить денежный поток приведёт к непредвиденным последствиям, ну а мы с вами уже видели, как бывший президент на своём посту вынужден был постоянно идти на компромисс с Демократами. 

реклама

Ну а поскольку Республиканцы хотят взять реванш, то противостояние между партиями усиливается, а элиты готовы лоббировать интересы своего кандидата. Не исключено, что вместо Байдена на выборы от Демократов пойдёт Роберт Кеннеди. Напомним, речь идёт о сыне президента США, который был убит в своём автомобиле. На этой неделе Кеннеди снова стал объектом пристального внимания прессы, сделав целый ряд резких заявлений. Недавно он взбудоражил общественность, связав загрязнение питьевой воды с ростом числа трансгендеров, а повсеместное использование Wi-Fi с раковыми опухолями. В целом пресса уже привыкла к таким выходкам политика, но на этот раз Кеннеди решил нанести удар по правительственным тайнам. По его мнению, эпидемия коронавируса была создана искусственно, а разработчики попытались обезопасить от заражения китайцев и евреев (намекнул на то, что коронавирус и был создан евреями). После таких заявиелнйи на Кеннеди обрушилось множество обвинений в антисемитизме как со стороны Белого дома, так и от представителей его собственного политического клана. Большая часть Демократов находятся в хороших отношениях с Байденом, что делает заявления Кеннеди ещё более опасными, поскольку речь может идти о расколе партии. 

Похоже, сам Кеннеди только рад подлить масла в огонь. Аналитики полагают, что политик стремится стать главным скандалистом в президентской гонке, руководствуясь простым принципом: любой пиар хорош, если речь не идёт о некрологе. В американской прессе пишут, что за Кеннеди стоят миллиардеры из Кремниевой долины, включая основателей Twitter и PayPal. Около 15-20% избирателей готовы поддержать его на праймериз, что может привести к разделению Демократической партии. В то же время, Кеннеди имеет самый низкий рейтинг популярности среди основных претендентов на пост президента. Известно, что Кеннеди уже собрал 6 миллионов долларов пожертвований, что превосходит суммы, собранные другими кандидатами, кроме Байдена, Трампа и Десантиса. Он назначил Денниса Кусинича главой своего штаба (считается иконой левого крыла Демократической партии). 

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде

Кроме скандалов, Кеннеди активно продвигает антивоенную повестку, обещая прекратить конфликт в Украине и увеличить расходы на социальные программы. В результате, Кеннеди создаёт угрозу хаоса внутри праймериз Демократической партии, а главным выгодоприобретателем этой ситуации может стать Трамп. Некоторые аналитики не исключают сговора между Трампом и Кеннеди. Шансы последнего на пост президенты невысоки, но вместе оба политики способны к власти. Насколько подобные слухи верны, понять сложно, ну а праймериз начнутся уже осенью 2023 года, а значит команде Байдена нужно сбросить лишний балласт и укрепить свои позиции перед выборами. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#политика #выборы сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Джон Кирби заявил, что США не станут помогать Украине поддерживать зерновую сделку после 17 июля
В современной Германии нет ни одной боеспособной дивизии
Глава МО Британии Бен Уоллес признал, что НАТО удалось превратить Украину в боевую лабораторию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
5
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
3
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
12
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
9
Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
2
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
5
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
5
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
6
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
1
Клиент отдал ПК в сервис для установки СЖО, но в итоге потерял 2,5 месяца и 75 тысяч рублей
19
Украина вознамерилась продолжать морские перевозки зерна без участия России
21
Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море
14
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
+
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
4
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
2
Санкт-Петербургское конструкторское бюро собирает до 120 беспилотников в сутки
+

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
76
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
44
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
30
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
7
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
9
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
9

Сейчас обсуждают

Demiurg666
17:37
Не бесплатно - заплатим все мы.
Песков заявил, что Россия готова поставлять нуждающимся странам зерно бесплатно
Галина Борщева
17:36
Откуда у них столько техники,ну не наши же ему её отдали
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
Григорий
17:32
Спорный ответ.
ВС РФ освободили Новосёловское и перерезали для украинской армии трассу Купянск-Кременная
Кызахстанчево
17:30
теперь лудше пердонуть и вспомнить про своё украинство, и типо никудаот этого не детса. рожденный брать давать ниможэт.
США перестали верить в способность Украины прорвать линию обороны ВС РФ
Кызахстанчево
17:26
маскитка 100 р
Кеннеди заявил, что Covid-19 создали евреи, а рост трансгендеров связан с загрязнением питьевой воды
ALEXANDER AVDEEV
17:22
Он будет следующий за будановым и залужным!
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
PalPaly4
17:22
И толку от этих 16 гб? Псп низкое за узкой шины и gddr6 памяти
Первые модели GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт появились в продаже
ynvstudios
17:18
Ну каждый видит и думает сам что интересно а что нет, как говорится каждому своё, кому то нравяться собирать приставки и смотреть на них а кому то нравится собирать приставки и играть в них, дело каж...
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
Китя.
17:15
14900к 350вт будет как не крути.
Обнародованы спецификации Intel Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K
Эдуард Кузнецов
17:14
Для хорошей водянки корпус побольше нужен. Хотя, если есть чиллер ...
Intel LGA 1851 сохранит размеры LGA 1700, но новая система креплений для кулеров может понадобиться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем