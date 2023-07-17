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Российский танк Т-72 в одиночку остановил колонну ВСУ и обратил украинские Т-80БВ и Т-64БВ в бегство
Украиские танкисты даже не решились приблизиться к российскому танку

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По данным западных аналитиков, во время штурма реки Мокрый Ял в Донецкой области украинская морская пехота продемонстрировала новую тактику. Отмечается, что подход уже оправдал себя, а за 6 недель наступательной операции это чуть ли не единственные успехи ВСУ. Так, 35-я и 37-я бригады морской пехоты Украины возглавили атаки на Донецком направлении. При этом эти подразделения более мобильны и не имеют на вооружении много танков и тяжёлой бронированной техники. Обычно бригада морской пехоты, состоящая из 2000 человек, передвигается на грузовиках и имеет поддержку только одной роты с 10-ю танками Т-80БВ или Т-64БВ. В то же время у армейской бригады может быть батальон из 30 и более танков, а также большое количество боевой пехоты на гусеничных транспортных средствах.

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37-я бригада морской пехоты имеет ещё менее впечатляющую комплектацию, поскольку в Киеве именно этому подразделению передали колёсные танки AMX-10RC, которые отличаются отвратительным бронированием и минимальной огневой мощью. То, чего не хватает морским пехотинцам в огневой мощи и бронезащите, они компенсируют скоростью и агрессивностью. Отмечается, что вместо ударных тяжеловооруженных групп там использую внезапные прорывы, в задачи которых входит уничтожение российских укреплений. В ходе штурма Макаровки произошло любопытное событие, которое доказывает, что даже эта тактика не может считаться действительно эффективной. Известно, что на прорыв шла большая колонна из грузовиков морской пехоты, за которыми в отдалении следовали танки Т-80. Атака была молниеносной, что привело к быстрому прорыву и отступлению российских сил из окопов. В ходе наступления Макаровка была взята, а российские силы отступили, поскольку не ожидали такого напора. Ну а через неделю тактика дала сбой. 

Тогда батальон 35-й бригады атаковал комплекс русских окопов за пределами города, а в какой-то момент рота морских пехотинцев продвигалась на запад параллельно густой лесополосе, тянущейся от Макаровки на несколько километров. Несколько грузовиков образовывали внутреннюю колонну, а два танка формировали внешнюю колонну. Обе колонны продвигались быстро, стреляя из пулемётов и пушек по линии деревьев и не обращая внимания на российскую артиллерию и падающие рядом снаряды. В какой-то момент грузовики набрали скорость, а танки остались позади. Морские пехотинцы высадились и попытались выбить российские подразделения из окопов. Украинские бойцы уже начали праздновать победу, врываясь в окопы, но тут показался российский танк Т-72 (модификация не указывается), который 125-мм снарядом уничтожил грузовик ВСУ. 

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Наступление было прекращено, а штурмующие морские пехотинцы начали отходить в лесополосу ближе к стоящим там танкам. Чуть позднее российские военнослужащие на этом участке получили подкрепление, ну а сегодня армия РФ до сих пор удерживает этот участок. Эксперты отмечают, что один танк смог изменить исход бой, при этом украинские танки не решились пойти на перехват. Утверждается, что это мог быть Т-90, но в данном случае это не так важно, поскольку результат от этого остаётся неизменным. Украинские паблики пишут, что ВСУ получили ценные данные во время штурма, вот только есть все основания полагать, что ценность реально низкая, поскольку результатов на этом направлении нет. Больше информации читайте по ссылке: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/07/16/ukrainian-marines-use-shock-tactics-to-terrify-russian-troops-in-one-battle-it-took-just-a-single-russian-tank-to-end-the-shock/?sh=34cb84f32396

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#сво #военные технологии #танки
Источник: forbes.com
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