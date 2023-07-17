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Российский истребитель Су-75 Checkmate получит сразу 3 модификации, включая трансформирующиеся части
Отдельные детали будут отключаться, тогда как другие легко отсоединяться во время транспортировки

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Су-75 Checkmate может стать одним из самых перспективных истребителей текущего десятилетия. Эксперты всё ещё спорят о некоторых характеристиках, но инженеры утверждают, что разработка ещё не вышла на финальную стадию, а значит доработки будут производиться. При этом речь идёт о малозаметном истребителе пятого поколения, стоимость которого не превысит 30 миллионов долларов, что в 3 раза дешевле американского F-35 и значительно выгоднее дорогостоящего F-22. Как стало известно, объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) продолжает вести работы над новыми модификациями лёгкого тактического самолёта Су-75 Checkmate. По данным Журналистов ТАСС, компания зарегистрировала патенты на три варианта самолёта, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и имеет внешние изменения. 

  • Один из патентов, опубликованный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, относится к малозаметному однодвигательному одноместному самолёту. Представленные в документе изображения и описание Checkmate почти полностью соответствуют ранее опубликованным фотографиям и представленному макету Су-75 Checkmate. Внешний облик был модифицирован, включая изменения в крыле и хвостовой части, чтобы увеличить манёвренность и снизить заметность для радиолокационных систем обнаружения. Этот новый дизайн напоминает возможные варианты перспективных истребителей шестого поколения, предложенные западными разработчиками.
  • Ещё один зарегистрированный патент касается лёгкого тактического истребителя, который может поместиться внутри грузового отсека транспортного самолёта. Это достигается благодаря возможности быстрой отстыковки отдельных элементов и изменения положения отдельных частей конструкции. Форма и дизайн этого варианта также соответствуют обновлённому внешнему виду Су-75 Checkmate. 
  • Третий зарегистрированный патент относится к малозаметному однодвигательному двухместному самолёту. Кабина этой модификации удлинена и имеет трёхсекционное остекление и напоминает то, что уже используется в российском истребителе Су-30. Общий внешний облик самолёта также соответствует обновлённому дизайну Су-75 Checkmate.

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Напомним, Су-75 Checkmate разработан компанией «Сухой» (входит в состав ОАК) и впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021 в Москве. Зарубежная презентация состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединённых Арабских Эмиратах. Су-75 Checkmate получит доступ к передовым технологиям, включая открытую архитектуру на базе искусственного интеллекта, а также технологии малозаметности. Он оснащён внутрифюзеляжным отсеком для размещения вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн, а скорость составит 1.8 Маха. Боевой радиус действия самолёта достигает 3 тысячи километров.

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По предварительным данным, первые серийные истребители Су-75 Checkmate будут произведены в 2026 году. Ожидается, что новый самолёт получит высокий спрос на рынке как внутри России, так и за её пределами, благодаря своим передовым характеристикам и конкурентоспособной цене. Аналитики полагают, что истребитель не только сможет укрепить позиции ОАК на мировом рынке, но и станет настоящим вызовом американским производителям. Использование высокоточного вооружения делает его идеальным охотником, а возможность наносит удары с высокого расстояния позволяет не беспокоиться о собственной безопасности. При этом истребитель малозаметен и представляет собой эффективный инструмент для нанесения ударов в глубине территории потенциального противника. Некоторые эксперты даже сравнивают Су-75 Checkmate со снайперской винтовкой, находящейся в умелых руках специалиста. Одним из ключевых рынков считается Азия и страны Персидского залива. Сложно сказать, насколько российский истребитель будет успешным, поскольку пока доступны только технические характеристики. Кроме того, глобальная политическая обстановка претерпевает значительных изменений, а значит предугадать расклад через 3-4 года на мировой арене крайне сложно.  

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#авиация #су-75 checkmate
Источник: tass.ru
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