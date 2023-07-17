Отдельные детали будут отключаться, тогда как другие легко отсоединяться во время транспортировки

Су-75 Checkmate может стать одним из самых перспективных истребителей текущего десятилетия. Эксперты всё ещё спорят о некоторых характеристиках, но инженеры утверждают, что разработка ещё не вышла на финальную стадию, а значит доработки будут производиться. При этом речь идёт о малозаметном истребителе пятого поколения, стоимость которого не превысит 30 миллионов долларов, что в 3 раза дешевле американского F-35 и значительно выгоднее дорогостоящего F-22. Как стало известно, объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) продолжает вести работы над новыми модификациями лёгкого тактического самолёта Су-75 Checkmate. По данным Журналистов ТАСС, компания зарегистрировала патенты на три варианта самолёта, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и имеет внешние изменения.

Один из патентов, опубликованный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, относится к малозаметному однодвигательному одноместному самолёту. Представленные в документе изображения и описание Checkmate почти полностью соответствуют ранее опубликованным фотографиям и представленному макету Су-75 Checkmate. Внешний облик был модифицирован, включая изменения в крыле и хвостовой части, чтобы увеличить манёвренность и снизить заметность для радиолокационных систем обнаружения. Этот новый дизайн напоминает возможные варианты перспективных истребителей шестого поколения, предложенные западными разработчиками.

Ещё один зарегистрированный патент касается лёгкого тактического истребителя, который может поместиться внутри грузового отсека транспортного самолёта. Это достигается благодаря возможности быстрой отстыковки отдельных элементов и изменения положения отдельных частей конструкции. Форма и дизайн этого варианта также соответствуют обновлённому внешнему виду Су-75 Checkmate.

Третий зарегистрированный патент относится к малозаметному однодвигательному двухместному самолёту. Кабина этой модификации удлинена и имеет трёхсекционное остекление и напоминает то, что уже используется в российском истребителе Су-30. Общий внешний облик самолёта также соответствует обновлённому дизайну Су-75 Checkmate.

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Напомним, Су-75 Checkmate разработан компанией «Сухой» (входит в состав ОАК) и впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021 в Москве. Зарубежная презентация состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединённых Арабских Эмиратах. Су-75 Checkmate получит доступ к передовым технологиям, включая открытую архитектуру на базе искусственного интеллекта, а также технологии малозаметности. Он оснащён внутрифюзеляжным отсеком для размещения вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн, а скорость составит 1.8 Маха. Боевой радиус действия самолёта достигает 3 тысячи километров.

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По предварительным данным, первые серийные истребители Су-75 Checkmate будут произведены в 2026 году. Ожидается, что новый самолёт получит высокий спрос на рынке как внутри России, так и за её пределами, благодаря своим передовым характеристикам и конкурентоспособной цене. Аналитики полагают, что истребитель не только сможет укрепить позиции ОАК на мировом рынке, но и станет настоящим вызовом американским производителям. Использование высокоточного вооружения делает его идеальным охотником, а возможность наносит удары с высокого расстояния позволяет не беспокоиться о собственной безопасности. При этом истребитель малозаметен и представляет собой эффективный инструмент для нанесения ударов в глубине территории потенциального противника. Некоторые эксперты даже сравнивают Су-75 Checkmate со снайперской винтовкой, находящейся в умелых руках специалиста. Одним из ключевых рынков считается Азия и страны Персидского залива. Сложно сказать, насколько российский истребитель будет успешным, поскольку пока доступны только технические характеристики. Кроме того, глобальная политическая обстановка претерпевает значительных изменений, а значит предугадать расклад через 3-4 года на мировой арене крайне сложно.