Жителям Крыма остаётся надеяться только на то, что Зеленский никогда не доберётся до полуострова

Как вы могли слышать, Зеленский строил планы по возврату Крыма ещё в начале зимы 2022 года. В одном из своих интервью западным журналистам президент Украины заявил, что планирует этой весной искупаться в Чёрном поре и половить рыбку в Крыму. Судя по всему, сбыться планам Зеленского не суждено, а вот подпортить жизнь сотням тысяч других людей он всё же смог. Сегодня был произведён удар по мосту при помощи морских дронов. Удар был довольно мощный, а полотно сильно повреждено. Предполагается, что движение автотранспорта не возобновится до осени, а вот поезда курсируют регулярно.

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Ну а пока Зеленский смог дотянуться только до Крымского моста, украинский президент строит наполеоновские планы. Представитель Зеленского по автономной республике Крым в интервью Newsweek заявила о намерении президента провести чистку на полуострове после его так называемого освобождения украинской армией. По словам Тамилы Ташевой, у властей Украины уже есть планы относительно будущего полуострова, и осталось только освободить его от присутствия российской армии. По словам представительницы офиса Зеленского, планируется полностью выдворить из Крыма до 800 тысяч российских граждан с целью «очистить» незаконно захваченные украинские земли. Она также упомянула о проведении обязательной чистки среди украинских граждан, проживающих на полуострове.

Ташева отметила, что массового наказания не будет. Половину жителей просто выдворят, тогда как другой части запретят занимать руководящие должности. Неясно, кто же тогда будет управлять жизнью полуострова. Судя по всему, позовут американцев, которые лучше знают, что нужно местным жителям. Ташева уточнила, что, хотя многие будут привлечены к ответственности, их число будет невелико – возможно, около 10 000 человек. Ранее представительница Зеленского уже заявляла о планах выращивания марихуаны на территории Крыма в медицинских целях, а также о возможности развернуть производство лекарств на основе каннабиса для экспорта за рубеж. Она отметила, что эти планы были согласованы с западными партнёрами и планировались задолго до текущего момента.

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Подобные заявления вызвали критику даже на Западе. Прежде всего эксперты полагают, что Крым в ближайшей перспективе не вернётся в состав Украины. В целом, не все согласны с тем, что Украина вообще переживёт действующий конфликт, поскольку на её территорию претендуют многие страны, включая Польшу, Молдавию и Румынию. Но даже если предположить, что Крым каким-то образом станет украинским, то довольно странно устраивать чистки и изгонять половину мирного населения. Подобные действия встретят непонимание даже в Европе, которая смотрит на сомнительные поступки киевских властей сквозь пальцы. Кстати, после того, как армия РФ покинула Херсон, в города также начались чистки. Сотни людей пропали без вести, а долгое время обстановка была напряжённой. Наблюдались массовые допросы, а многие из мелких чиновников, которые не покинули Херсон после прихода ВСУ, оказались за решёткой.