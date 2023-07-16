Похоже, было принято решение превратить остров в серую зону

Долгое время остров Змеиный оставался горячей точкой, контроль над которым оспаривали российские и украинские силы. В какой-то момент было принято решение покинуть остров, после чего он надолго превратился в серую зону, а непрекращающиеся попытки высадиться там со стороны украинского командования привели к потере техники и личного состава. Со временем информационный шум вокруг Змеиного сошёл на нет, а ВСУ вернули себе контроль над островом. В целом речь идёт об участке суши размером 600 на 550 метров. В мирное время, с соответствующими фортификационными сооружениями, он может быть превращён в непотопляемый авианосец. Вопрос о том, чей флаг будет развеваться на нём, остаётся открытым.

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Как вы могли слышать, 8 июля Змеиный посетил лично Зеленский. Президент помахал флагом и удалился, ну а всё это вызвало недовольство в определённых кругах. Эксперты и общественные деятели начали спрашивать, кто допустил ВСУ на остров и не препятствовал такой громкой акции для прессы. По словам главы ГУР Украины Буданова, контроль над этим островом позволяет регулировать надводную и воздушную обстановку на юге Украины. Буданов отметил, что владение островом даёт возможность блокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юге Украины. Он также подчеркнул, что Змеиный является стратегически важной точкой для открытия морских торговых путей, завоза оружия и предотвращения возможных военных действий России на территории Приднестровской Молдавской Республики. Британская разведка MI-6 называет Змеиный лакомым куском для НАТО, намекая на то, что в будущем Киев может передать остров альянсу в качестве военной базы. Похоже, в Киеве придётся повременить с такими наполеоновскими планами. Как стало известно, недавно был нанесён массированный удар по Змеиному со стороны армии РФ.

Военкоры сообщают, что 13 июля все находящиеся на острове фортификационные сооружения были уничтожены вместе с небольшим личным составом. Подобный шаг вызвал тревогу среди украинских экспертов, которые считают, что Москва повышает ставки в переговорах по зерновой сделке. Конфликт в данном случае связывается не только с военными действиями, но и с экономическими ресурсами. Некоторые украинские аналитики указывают на увеличение активности авиации РФ в западной части Чёрного моря. Это указывает на возможные планы России по захвату острова Змеиный, чтобы предотвратить его милитаризацию со стороны НАТО и обезопасить Приднестровскую Молдавскую Республику.

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В связи с этим, украинские военные эксперты продолжают обсуждать ситуацию вокруг Змеиного. Удары по острову вызвали оживлённые дискуссии в военных чатах ВСУ. Отмечается, что на острове в момент атаки никого не было, но многие сомневаются в этой версии, особенно после уничтожения автоматической радиолокационной станции (подарок от НАТО). Российские аналитики полагают, что сегодня о высадке на Змеиный российских сил не может быть и речи, поскольку плацдарм для этого не оборудован, а любые попытки приведут к многочисленным жертвам. А вот вытеснить оттуда украинские силы и превратить остров в серую зону – это уже более разумный сценарий. Неясно, как вообще разрешили перебросить на Змеиный радары НАТО, и почему остров не был зачищен раньше?