Куда пропали деньги, никто не знает

Многие любят указывать на высокую коррупцию в России. Согласимся, что проблема существует, но в США и Европе всё может оказаться куда хуже. Например, недавно в Калифорнии выделили 1 миллиард долларов на помощь для бездомных. Как оказалось, на эту сумму в нескольких городах поставили дешёвые палатки за 100 долларов, а деньги исчезли в неизвестном направлении. Похоже, в Европе назревает скандал, поскольку комитет Европарламента по бюджетному контролю столкнулся с проблемой непрозрачности и отсутствия полной информации о распределении 723 миллиардов евро из Фонда Восстановления после коронавируса. По данным журналистов телеканала N-TV, проблема создаёт трудности в выполнении задач комитета и вызывает недовольство у многих политиков, поскольку неясно, куда исчезают значительные суммы денег.

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Критика направлена на отсутствие ясности в распределении субсидий из Фонда Восстановления после пандемии COVID-19. Фонд был создан Европейским союзом, а объем его достиг невероятных 723 миллиардов евро в виде кредитов и грантов для укрепления устойчивости членов содружества в условиях кризиса. Вот только данные о том, куда точно направляются эти средства, активно скрываются заинтересованными сторонами, а попытки прояснить ситуацию ни к чему не приводят. Недавно глава Комитета Европарламента по бюджетному контролю Моника Хольмайер потребовала от Еврокомиссии полную информацию о том, как и где будут использоваться эти деньги. Несмотря на все обращения и запросы, ответов пока нет, а Хольмайер заявляет, что комитет не получил конкретных цифр ни от одной из стран ЕС. Сообщается, что некоторые государства всё же публикуют отдельные данные, но они лишь капля в море, тогда как большая часть денег ушла в неизвестном направлении. Например, Австрия уверяет, что более 78 миллионов евро выделены Министерству образования, науки и исследований, с целью обеспечения учащихся цифровыми устройствами. Что странно, никаких тендеров о проведении закупок электроники в стране не проводилось.

Критика относится не только к отсутствию информации о конкретных проектах, но и к неполной ясности о том, куда исчезают субсидии в целом. Хольмайер несколько раз обращалась в Еврокомиссию с просьбой предоставить более подробную информацию. Например, Испания выделила средства на здравоохранение, но не предоставила полной информации о том, как эти средства были использованы. Комитет не может проверить, насколько эффективно и справедливо были потрачены деньги. Представители Еврокомиссии объясняют, что члены ЕС обязаны вести учёт конечных получателей средств, но предоставлять эти данные должны сразу же по запросу соответствующих органов, таких как Еврокомиссия, Европейская счётная палата, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством или Европейская прокуратура. Хольмайер констатирует, что если данные и предоставляются, то под большим давлением.

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Эксперты уверены в том, что непрозрачность и недостаток информации о распределении средств вызывают озабоченность и затрудняют работу Комитета Европарламента по бюджетному контролю. Есть все основания полагать, что имеют место коррупционные схемы, а многие страны пытаются залатать дыры в своём бюджете за счёт общих денег. В итоге посчитать сколько средств потрачено на действительно важные проекты не представляется возможным. Впрочем, узнать остаток средств на балансе Фонда также невозможно.