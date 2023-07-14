Информацией поделился один из бойцов подразделения ЧВК «Вагнер»

События переворота в Украине в 2014 году до сих пор остаются закрытой темой, а многие моменты не желает обсуждать ни одна, ни другая сторона. Янукович ушёл с арены, а Россия предпочла не вмешиваться в политические бурления украинской революционной хунты. Новые власти устраивали настоящие погромы, подавлялось любое инакомыслие, ну а недовольных, которые пытались выйти на улицы, забивали битам до полусмерти. В некоторых случаях всё заканчивалось трагично, а в пример можно привести события в Одессе, когда десятки людей были сожжены заживо.

реклама

Что любопытно, фигуранты тех событий (со стороны новых властей) прекрасно себя чувствуют. Многие из них стали удачливыми бизнесменами, тогда как другие ушли в политику. Некоторые подались на Донбасс, промышляя грабежами и активно участвуя в боевых действиях. Говорить о тех событиях в сослагательном наклонении бесполезно, ну а история ещё вынесет свой приговор. Ну а сегодня мы обратимся к взятию Луганского аэропорта. Это была одна из первых сложных миссий ЧВК «Вагнер», а полный контроль над объектом перешёл в руки «музыкантов» 31 августа 2014 года. Дальше слегка изменённая речь одного из участников операции.

Задача, которая стояла перед нами, была чрезвычайно сложной. К нам подошёл командир, а мы находились в лесной полосе, расположенной в 5 километрах от Луганского аэропорта. Он открыл перед нами карту, указал на неё пальцем и сказал:

– Вы знаете, что это?

– Да, это Луганский аэропорт.

– Верно. Завтра утром мы его захватим.

– Хорошо, а сколько там противников?

– Ребята, там находится 400 человек.

Как известно, штурм должен осуществляться в пятикратном превосходстве штурмующих над обороняющимися. Но в нашем случае было наоборот: нас было в десять раз меньше! Единственное, что давало нам надежду – это наша артиллерийская поддержка, включая «Грады», миномёты и другое вооружение. В общем, около трех часов утра мы заняли позиции. Во время нашего сна была проведена эффективная артиллерийская подготовка. Хочу отметить, что ни один из нас не сдался. Как сказал наш командир: «Если перед нами поставлена задача, мы её выполним».

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

В атаку пошло 40 человек, полностью осознавая, что существует большая вероятность погибнуть. Во время поездки к месту штурма никто не разговаривал – все были готовы пожертвовать своей жизнью. Люди записывали предсмертные сообщения для своих близких на диктофоны и телефоны. Они хранили эти записи у себя на груди, чтобы, в случае гибели, товарищи могли передать их родным. У нас не было иллюзий: все понимали, что нас ждёт жестокий бой. Операция по взятию аэропорта длилась 3 месяца, ну а после прихода бойцов ЧВК «Вагнер» украинские военные были уничтожены, а контроль над объектом перешёл к властям ЛНР. Эксперты отмечают, что аэропорт являлся важной стратегической точкой, а его взятие позволило перейти к освобождению многих других населённых пунктов.