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Учёные доказали, что удалённая работа приносит людям счастье, но офисная на 18% более продуктивна
Крупные компании в США стремительно отказываются от удалённой работы

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Пандемия коронавируса привела к значительным изменениям в социальной жизни десятков миллионов людей по всей планете. Понятие удалённая работа стало популярным, а эксперты полагали, что миграция из офисов станет окончательной. Во многих крупных мегаполисах фиксировался избыток приложений на рынке коммерческой недвижимости, а крупные бизнес-центры пустовали. Похоже, деньги берут своё, поскольку под давлением бизнеса в прессе стали появляться правильные исследования, авторы которых приходят к выводу, что нужно как можно быстрее возвращать сотрудников в офисы. По данным издания The Economist, крупные компании в США массово возвращают сотрудников в офисы после двухлетнего периода дистанционной работы, с целью повышения производительности. Оказывается, исследования ведущих учёных доказывают, что люди работают более эффективно в окружении коллег, поскольку могут поддерживать профессиональные связи и обратиться за помощью.

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Журналисты отмечают, что стремительная миграция сотрудников обратно в офисы уже в полном разгаре. Компании с Уолл-Стрит активно возвращают своих сотрудников, а в последние месяцы и технологические гиганты, такие как Apple, Google, Meta и другие, требуют присутствия на рабочем месте не менее трёх дней в неделю. Несмотря на это, многие сторонники удалённой работы видят возвращение в офис как месть корпоративного мира, учитывая, что исследования, проведённые во время пандемии COVID-19, доказали, что работа из дома часто оказывается более продуктивной. Вот только за последние несколько месяцев на поверхность всплыли другие исследования, которые полностью опровергли первоначальные выводы и доказали, что офис остаётся неотъемлемой частью профессиональной жизни.

В пример можно привести исследование докторантов Гарвардского университета Наталии Эмануэль и Эммы Харрингтон, опубликованное в 2020 году. Учёные обнаружили, что сотрудники онлайн-магазина, перешедшие на удалённую работу, проводили на 8% больше времени на телефонных разговорах. Более подробное исследование, опубликованное в мае Федеральным резервным банком Нью-Йорка, указывает на снижение производительности на 4%. Учёные получили более точные данные, включая подробные рабочие графики. Кроме того, уровень обслуживания клиентов страдал, а людям приходилось дольше ждать в телефонной очереди, а число повторных звонков увеличивалось. Другие исследования пришли к аналогичным выводам. Исследование Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета показало, что сотрудники, работающие из дома, на 18% менее продуктивны, чем их коллеги в офисе. В исследовании, проведённом Чикагским университетом совместно с Эссекским университетом, было обнаружено, что производительность сотрудников крупной азиатской IT-компании снизилась на 19% после перехода на удалённую работу. Даже профессиональные шахматисты играли хуже на онлайн-турнирах.

Журналисты The Economist отмечают, что причины снижения производительности в удалённой работе неудивительны для тех, кто часто работал из дома в последние годы. Общение с коллегами становится сложнее на удалёнке, а сотрудники Федерального резервного банка жаловались на отсутствие соседей, к которым можно обратиться за помощью. Другие исследования, проведённые на 62 тысячах сотрудников Microsoft, показали, что удалённая работа приводит к более статичным и изолированным профессиональным связям. Онлайн-конференции являются лишь поблёкшей копией личных встреч. С течением времени возникает ещё одна проблема: сокращение человеческого капитала. Исследование, проведённое докторантами Гарварда и Гарвардского университета, показало, что программисты значительно снизили обмен мнениями после перехода на удалённую работу. Исследование Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета обнаружило снижение обучаемости удалённых сотрудников.

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The Economist отмечает, что существует важный фактор, который говорит о необходимости проведения дополнительных исследований и важности удалённой работы. Дело в том, что работа из дома приносит большее удовлетворение людям. Человек не тратит времени на дорогу, может совмещать работу с личными делами, а также имеет возможность отдохнуть или заняться утренней пробежкой. Некоторые задания, особенно требующие сосредоточения на протяжении длительного времени, легче выполнять из дома. Многие сотрудники с неохотой возвращаются в офис и соглашаются на меньшую зарплату ради возможности работать удалённо. Гибридная форма работы рассматривается как будущее, но баланс, скорее всего, будет смещаться в пользу офиса, так как именно там работа остаётся наиболее продуктивной.

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#технологии #удалённая работа
Источник: economist.com
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