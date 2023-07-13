Машины наступают, а миллионы людей по всему миру могут потерять рабочие места

Когда появились первые машины, тысячи людей по всему миру заявляли о том, что механизмы отберут их рабочие места, выбросив человека на улицу. Как оказалось, повсеместное использование технологий только увеличило количество рабочих мест, а за время индустриальной революции такие опасения возникали многократно. В последний раз паника была в связи с появлением компьютеров, ну а сегодня миллионы людей полагают, что в обозримой перспективе на их место посадят искусственный интеллект. Похоже, на этот раз опасения действительно обоснованы. Как стало известно, гендиректор индийской компании Duukan из Бангалора принял решение уволить 90% своего персонала и заменить людей на ИИ. Что любопытно, результаты этого шага превзошли все ожидания, ведь компания не только не разорилась, но и начала работать намного более эффективно.

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Duukan занимается предоставлением технической поддержки для бизнесменов, использующих интернет-магазины для продажи своих товаров. 31-летний основатель и генеральный директор компании Суумит Шах принял решение сократить штат консультантов, оставив только 10% от исходного количества сотрудников, считая это жёстким, но необходимым шагом. Шах рассказал о результатах этого решения в своём блоге в Twitter, где отметил, что компания сократила расходы на поддержку клиентов на 85%, а сами клиенты больше не ожидают ответа от живого оператора. Теперь чат-бот мгновенно отвечает на первый запрос клиента, в то время как раньше среднее время ожидания составляло 1 минуту и 44 секунды. По мнению владельца компании, одно из главных преимуществ ИИ заключается в том, что ему не требуется рабочее место, не нужно платить заработную плату, думать об отпуске и многих других мелочах, на которые компании ранее тратила гигантские суммы. Отказ от живых сотрудников позволяет сократить расходы на аренду офисных помещений, ну а время, затрачиваемое на решение вопросов клиентов, значительно сократилось. Раньше это занимало в среднем 133 минуты, а теперь алгоритмы ИИ помогают решать вопросы всего за 3 минуты.

Владелец компании с радостью отмечает, что ИИ не только не требует зарплаты, но и не берёт больничные, что во время эпидемии коронавируса стало настоящей головной болью. Несмотря на то, что сам Шах считает проблему вытеснения машинами человека реальной, бизнесмен подчёркивает свою приверженность использованию искусственного интеллекта в качестве более качественного работника по сравнению с живыми людьми. Шах полагает, что внедрение ИИ в работу компаний действительно может привести к замене работников различных профессий. Угроза потери рабочих мест в ближайшем будущем также висит над программистами. Нейросети уже научились писать код самостоятельно, а существуют сервисы, умеющие генерировать код без необходимости знания языков программирования или с минимальным уровнем их владения.

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Напомним, некоторые компании уже начали увольнять программистов и заменять их искусственным интеллектом. Например, IBM уверена, что функции людей могут быть выполнены алгоритмами, что грозит потерей нескольких тысяч рабочих мест. По прогнозам аналитиков TechSpot, массовое внедрение искусственного интеллекта может привести к сокращению 300 миллионов рабочих мест по всему миру. Цифра выглядит внушительно, но стоит понимать, что внедрение ИИ может привести к появлению новых профессий. Не исключено, что для людей найдётся новое место в сложной системе, а человек сможет решать вопросы, которые умным машинам неподвластны. Кстати, сегодня Илон Маск официально запустил сайт для ИИ под названием xAI. Созданная миллиардером компания X Corp должна привести к появлению искусственного интеллекта, который сможет понять все аспекты Вселенной. Маск уверен в том, что такой ИИ никогда не выступит против человека, а значит будет уважать жизнь и не грозит людям никакими опасностями.