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Немецкий генерал опасается захвата Leopard 2А6 армией РФ и критикует неправильную тактику ВСУ
Бригадный генерал из ФРГ уверен в том, что Leopard 2А6 - это лучший танк на планете, но только при опредёленных условиях, которых украинские бойцы не соблюдают

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Несмотря на то, что техника стран НАТО показывает себя в СВО не лучшим образом, в США и Европе продолжают настаивать на исключительности своего оружия. Там уверяют, что даже самые старые боевые единицы превосходят российские аналоги, ну а находящаяся на вооружении техника имеет недостижимый уровень совершенства, опережающий любые инженерные решения из РФ на десятилетия. Особенно часто в последнее время звучат хвалебные оды в адрес Leopard 2. Напомним, речь идёт об основном боевом танке Германии и ряда других европейских стран, а недавно Украина получила несколько десятков таких машин. Точное число держится в тайне, но известно о 18 единицах Leopard 2А6, которые были отправлены Германией, и аналогичном количестве Leopard 2А4 из Канады, Польши и других стран. 

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В прессе пишут, что украинские власти под давлением Германии вывело танки с первой линии, поскольку машины показали себя плохо как на марше, так и на минных полях, попадая под огонь артиллерии и становясь жертвами противотанковых комплексов и вертолётов Ка-52. На сайте Минобороны Германии сетуют именно на превосходство РФ в воздухе, ну а бригадный генерал Бьорн Шульц, возглавляющий школу бронетанковых войск бундесвера с 2022 года, продолжает рассказывать сказки о неубиваемости немецкой техники. По его словам, Leopard 2A6 технически превосходят все российские аналоги благодаря своей непробиваемой броне, огневой мощи и мобильности. Генерал подчёркивает, что для достижения тактического превосходства танки должны действовать во взаимодействии с пехотой, артиллерией, авиацией и другими силами, поскольку сражение можно выиграть только в общевойсковой схватке.

Шульц отметил, что разведка играет важную роль перед атакой на российские позиции, так как отсутствие чёткого представления о ситуации на поле боя может привести к поражению. Он также напомнил о сложностях ВСУ, сталкивающихся с непроходимыми российскими минными полями. Несмотря на очевидные потери танков во время маршевых атак, генерал и здесь нашёл, за что похвалить немецкую машину. Оказывается, Leopard 2A6 сконструированы таким образом, что при подрыве экипажу наносится минимальный вред или вовсе никакого. Шульц полагает, что нужно не только полагаться на броню, но и умело использовать тактические приёмы. Например, во время атаки с воздуха необходимо двигаться в разомкнутом строю или использовать укрытия. По мнению Шульца, из-за постоянных артиллерийских обстрелов многие населённые пункты стёрты с лица земли, а значит спрятать танк некуда. В таком случае нужно пытаться использовать маскировку, которая затрудняет фиксацию техники с воздуха. 

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Особенно опасается генерал захвата Leopard 2A6 российскими бойцами, после чего в руки Москвы попадут секреты НАТО, способные ослабить оборонные способности альянса. Шульц всё ещё верит в то, что немецкие танки позволят ВСУ победить, но с его слов можно сделать вывод о недовольстве тактикой украинского командования. Проще говоря, генерал заявил о том, что сам по себе танк, очень хороший, но в руках профанов не может выполнять свои задачи в полном объёме. 

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#сво #военные технологии #танки
Источник: topwar.ru
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