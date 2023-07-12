Всему виной обычная человеческая жадность

Договор между Германией и Польшей относительно ремонта танков Leopadr, должен был подписан ещё несколько месяцев назад. Ходили слухи, что польское правительство оборудовало специальные цеха, где можно было проводить диагностику и обслуживание техники, а также проводить ремонт тех или иных механизмов. Всё шло хорошо, пока власти Германии не получили ценники, вызвавшие вопросы даже у тех, кто готов был поддерживать Зеленского до последнего украинца. Как оказалось, Польша запросила за диагностику неисправностей в 10 раз больше, чем за эту же процедуру берут в Германии. Сумма ремонта должна была оговариваться отдельно, ну а горе-мастера ещё и захотели снять с себя всю ответственность за проделанную работу.

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Проще говоря, в Польше планировали доставлять немецкие танки с Донбасса, где их повредили российские бойцы, а после на деньги немецких налогоплательщиков набивать себе карманы деньгами. При этом, если танк после этого оказывался дефектным и не мог стрелять, то никаких обвинений Германия предъявлять не должна. По данным издания Handelsblatt (со ссылкой на собственные источники), правительство Германии приняло решение выйти из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopadr на польской территории. Основной причиной такого шага стали высокие ценовые требования со стороны Польши, которые немецкое правительство считает слишком завышенными. Что любопытно, некоторые источники уверяют, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято, а переговоры с польской стороной продолжаются. Именно так недавно заявили в Минобороны Германии, хотя это и было до публикации в прессе последних новостей на эту тему.

Немецкие журналисты отмечают, что Украина остро нуждается в пополнении запаса танков. В ходе наступательной операции на складах уже есть машины, которые можно вернуть в строй, вот только позиция польских властей вызывает у немцев недоумение. Планировалось, что ремонтный центр будет расположен как можно ближе к границе с Украиной, чтобы сократить время и расстояние. В апреле министр обороны Писториус и его польский коллега подписали декларацию о намерениях как можно быстрее приступить к созданию всех условия для ремонта танков. Поскольку польская компания PGZ запросила за свои услуги в 10 раз больше рыночной цены, то Писториус попытался усилить давление на переговорах с польским коллегой. Министр обороны Германии заявил, что решение должно быть принято в ближайшие десять дней, но пока польская сторона отмалчивается.

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Немецкие журналисты уверяют, что многие из танков, которые были поставлены Украине, уже повреждены и остро нуждаются в восстановлении. В Handelsblatt пишут, что как минимум половина Leopadr уже пришла в негодность, ну а сегодня в качестве альтернативы рассматривается возможность проведения ремонта прямо на территории Украины. Для этого немецкие компании будут сотрудничать с украинской оружейной компанией «Укроборонпром». Уже заключены контракты на техническое обслуживание и производство танков между немецкими компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann и «Укроборонпромом». Есть информация о том, что завод уже строится, а аналитики даже успели вычислить его месторасположение. Скорее всего, уже вскоре по предприятию прилетят ракеты, а все надежды на успешный запуск подобного завода выглядят крайне сомнительными. Напомним, в марте Германия передала Украине 18 современных танков Leopard 2 в модификации A6, после чего ожидались поставки и от других европейских партнёров, включая Польшу. Вот только журналисты пишут, что отправленные поляками Leopard A4, в количестве 14 единиц, прибыли в Украину с повреждениями. Якобы, как минимум половина не могла использоваться в боевых действиях, тогда как у остальных были проблемы с электроникой и другими компонентами. Кстати, БМП Marder ремонтируются в Румынии, где предложили Германии более щадящие условия. Судя по всему, пока Польша не умерит свои аппетиты, танки так и останутся лежать в виде металлолома, а между тем наступательная операция ВСУ сталкивается с нехваткой тяжёлой техники.