Вы удивитесь, но по городу ходят такси, а местные жители никуда не уходят

Взятие Артёмовска стало одним из самых главных событий 2023 года, которое можно назвать однозначной победой России в рамках СВО. По словам Пригожина, только убитыми здесь пали 20 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», тогда как сама «Бахмутская мясорубка» дала передышку российской армии и позволила перегруппироваться. 1 июня все подразделения «музыкантов» покинули город, а с тех пор он находится под контролем армии РФ. Информации на эту тему очень мало, а в последнее время военкоры пишут о том, что Зеленский требует взять Артёмовск в клещи, бросая в бой на этом направлении всё новые резервы. Украинскому командованию нужны были очевидные победы перед саммитом НАТО, но ничего существенного взять не удалось, ну а наступление ВСУ продолжается.

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Несколько дней назад Корреспондент RT побывала в городе, где поговорила с бойцами, которые каждый день рискуют своими жизнями, отбивая многочисленные атаки противника. Как выяснилось, Артёмовск покинули не все мирные жители, а по городу курсирует такси. Где-то вдали раздаются взрывы, а ВСУ временами накрывают артиллерией, но это не мешает отчаянным ребятам, которые за 500 рублей готовы пересечь всю городскую черту. Информации о составе частей предоставлено не было, но доподлинно известно, что значительную часть города контролируют бойцы «Шторм-Z». Это формирования, которые были собраны относительно недавно из заключённых и состоят из тех, кто принял предложение Министерства обороны РФ искупить свои преступления кровью. Обычно такие люди не делятся своим прошлым, ну а один из бойцов с позывным Шрам рассказал корреспонденту о том, как попал в СВО.

По его словам, он бывшие военный, но на гражданке убил человека. Вышло так, что Шрам подрался с двухметровым боксёром. В какой-то момент он выхватил нож и нанёс своему оппоненту ранение. Удар оказался неудачным, повредив артерию. Шрам сам вызвал скорую, но медики подоспели слишком поздно. В результате суд назначил ему реальный срок за нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности, повлёкших за собой смерть. Шрам рассказал о том, что особо сложным участком считается именно Клещеевка. ВСУ напирают, не жалея техники и людей, но отряды стоят несмотря на разницу в численности в пользу украинских сил. Один из луганских ополченцев по имени Жужек рассказывает, что ВСУ штурмуют Клещеевку с разных сторон. Приходится отсекать попытки, а также уничтожать штурмовые и диверсионные группы. Обычно украинские военнослужащие прибывают в составе небольших групп, где есть несколько бронированных машин и до двух танков.

Пока российским бойцам удавалось сдерживать противника, но атаки здесь продолжатся. В Артёмовсе можно встретить контрактников армии РФ, ополченцев и бывших заключённых. Похоже, именно последние стоят на самых сложных участках. В украинских пабликах стараются нанести удар по формированию в информационном поле. Как уже было сказано выше, бойцы «Шторм-Z» не горят желанием общаться с прессой, поэтому в интернете множатся слухи, а эфир полон домыслами. Недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сделал ряд обличительных заявлений, указывая на то, что именно бойцы «Шторм-Z» в Артёмовске мешают украинским силам продвигаться дальше. При этом он утверждает, что в подразделениях бывших заключённых нет никакой дисциплины, а сами они непредсказуемые и не обладают такой выучкой, как бойцы ЧВК «Вагнер». Также там нет строгого следования уставу, а значит солдаты могут сдаваться в плен, бросать оружие и не выполнять приказ командиров, не опасаясь за свою жизнь. Железная дисциплина «музыкантов» явно раздражает украинского политика, но и «Шторм-Z» ему также не нравится.

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По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), формирование было создано для ведения штурмовых действий в тех районах, где нужно проломить оборону противника. Состав групп сильно ограничен техникой, поскольку бывших заключённых нечасто допускают к танкам и артиллерийским комплексам. В их задачи входит удержание линии соприкосновения или молниеносные удары по противнику. Подразделения «Шторм-Z» были созданы ещё в начале весны 2023 года, ну а недавно их статус был легализирован Госдумой РФ. Ходят слухи о том, что Минобороны активно ведёт набор среди тех, кто прошёл службу в ЧВК «Вагнер». Ну а подробности держатся в тайне.