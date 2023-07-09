По подсчётам учёных, нас было не меньше 117 миллиардов

Прежде всего отсылаем вас к видео в конце материала, которое позволяет понять, как изменялось количество населения за всю историю человечества. Стоит отметить, что исследователи используют довольно специфический подход, игнорируя некоторые важные моменты. Например, появление Киевской Руси и в целом рос населения в славянских государствах там не считаются настолько важным событием, чтобы поставить хотя бы маленькую точку на графике. Одним словом, ничего лучше нет, но нужно понимать, что относиться к подобной информации стоит с определённой долей здравомыслия. Но если определить примерное количество населения Земли в те или иные исторические эпохи всё же удалось, то подсчитать общее количество людей, проживавших за всю историю на нашей планете, до недавнего времени не выходило. По мнению учёных из некоммерческой организации Бюро данных о населении Земли, вопрос требует тщательного анализа и вызывает интерес в обществе, а нужно дать на него своевременный ответ.

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Как вы уже поняли, численность населения Земли менялась на протяжении истории человечества, а в ходе нового исследования учёные постарались учесть все переменные, позволяющие дать точную оценку количественным изменениям. В качестве точки отсчёта принят момент появления Homo sapiens, произошедший примерно 190 000 лет назад. Исследователи полагают, что в первые несколько тысяч лет население Земли менялось медленно из-за низкой продолжительности жизни у наших предков. Болезни, недостаток пищи и нападения животных приводили к высокой смертности. Но уже спустя несколько сотен тысяч лет (примерно в 8000 году до нашей эры) на Земле постоянно проживало не менее 5 миллионов человек. В первом веке нашей эры численность населения составляла около 300 миллионов человек, а в начале 19-го века (1800-е года) нас стало больше одного миллиарда.

Отмечается, что в период между 1200 и 1650 годами численность населения Земли практически не увеличивалась из-за эпидемии чумы, которая унесла миллионы жизней и в значительной степени замедлила развитие человечества. В начале 20-го века (1900-й год и позднее) население Земли начало стремительно расти, что связано с индустриальной революцией. Благодаря медицинским прорывам и развитию лекарств и вакцин продолжительность жизни стремительно увеличивалась. Если в Средневековье средняя продолжительность жизни составляла около 30 лет, то к середине 20-го века люди жили до 70 лет и даже больше. На основе проведённых исследований, учёные пришли к выводу, что за всю историю существования человечества на Земле жило примерно 117 миллиардов человек. Учитывая, что население Земли в настоящее время превышает 8 миллиардов, можно сказать, что мы составляем около 7% от общего числа когда-либо живших людей.

Важно отметить, что эти цифры являются приблизительными и основанными на гипотетических данных. Сегодня точность подсчётов количества жителей того или иного региона крайне высока благодаря регулярным переписям населения и регистрации новорождённых. Ранее ничего подобного не было, поэтому в расчёт берутся относительные величины. Также выводы основываются на археологических раскопках, позволяющих понять, сколько людей проживало в том или ином древнем городе. Не менее ценны заметки учёных, указывающих особенности общественной жизни и довольно детально описывающих быт и многие другие особенности общественного уклада наших предков. Как мы уже писали выше, данные могут быть неточны, но ничего лучше всё равно нет.

Что любопытно, учёные предполагают, что в будущем численность населения Земли начнёт сокращаться. Ожидается, что к 2100 году нас будет всего 6 миллиардов. Среди основных причин называется повышение уровня рождаемости в бедных странах. С проникновением технологий люди хотят больше уделять времени самообразованию и карьерному росту. Ну а чем выше уровень жизни, чем больше доступа к знаниям имеют девушки. В целом учёные фиксируют тенденцию, когда люди в Европе и некоторых странах Азии (включая Японию и Южную Корею) и вовсе отказываются заводить семьи. Отдельно указывается на разрушение природных зон обитания, а также миграции. Предполагается, что как минимум 2 миллиарда людей в 21 веке сменят место жительства из-за увеличения уровня воды, опустынивания и других неблагоприятных природных условий.

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