Расходы на армию растут, а социальную сферу урежут

Многие аналитики уверены в том, что без дешёвых энергоносителей из России экономика Германии не сможет оставаться конкурентной. Стране требуются огромные финансовые вливания в социальную сферу и промышленный сектор, но в правительстве готовы давать деньги только армии и банкам. Всё это вызывает недопонимание общественности, ну а курс на 2024 год уже проложен. По данным телеканала SRF, правительство Германии пытается восстановить нормальную финансовую политику. Судя по всему, понимание нормы у немецких властей весьма специфичное, поскольку сегодня министр финансов Кристиан Линднер представил проект бюджета на 2024 год. Как оказалось, экономить придётся всем кроме украинцев и армии. Отмечается, что военное ведомство получит больше средств, в то время как социальные пособия будут ощутимо сокращены.

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Аналитики констатируют, что министр финансов Германии смог провести свою линию и отстоять курс жёсткой экономии. Планируется, что в следующем году правительство Германии потратит 446 миллиардов евро, что на 30 миллиардов меньше, чем в текущем году. Решающим фактором является желание сэкономить и избавиться от связанных с кризисом высоких расходов, чтобы вернуться к нормальной фискальной политике. Министр финансов Линднер говорит о смене тенденций. По его словам, долговой тормоз в 2010 году вынудил правительство изменить бюджетный курс. Похоже, сегодня требуется снова обратиться к механизму контроля расходов, поскольку иначе выйти из кризиса невозможно. Согласно проекту бюджета на следующий год, наибольшие расходы пойдут на Министерство труда и социальных вопросов, которому будет выделено более трети всех средств.

При этом особое внимание обращается на Министерство обороны. Канцлер Германии подчеркнул, что безопасность страны является для него приоритетом. В связи с этим фонды на оборону будут увеличены, учитывая дополнительные расходы на поддержку Украины и укрепление Бундесвера. Министерству обороны будет выделено дополнительно почти 2 миллиарда евро, что, значительно меньше, чем ожидалось министром обороны Борисом Писториусом. Эксперты отмечают, что военное ведомство всё ещё может рассчитывать на специальный фонд в размере 100 миллиардов евро. Это значит, что в 2024 году Германия уложится в требования 2% расходов на оборону, как того требует устав НАТО. Ну а поскольку деньги нужно где-то брать, то для большинства других федеральных министерств бюджет обернётся значительной экономией. Именно поэтому проект бюджета стал предметом длительных дебатов в кабинете министров. Линднер заявляет, что на самом деле это не жёсткая экономия. По его мнению, речь идёт о консолидации, поскольку после пандемии коронавируса и роста цен на энергоносители государство столкнулось с трудностями. В настоящее время правительство Германии не может решить сразу все проблемы, поэтому некоторым ведомствам придётся сесть на голодный паёк.

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Аналитики отмечают, что всё это только законопроект, поэтому финальные цифры могут оказаться другими. Бюджет на 2024 год вызывает сильные разногласия в правительстве. Многие не согласны идти на сокращения социальной сферы, отдавая деньги Украине или другим странам Европы. Например, будет сокращено родительское пособие, которое должно было стимулировать мужчин оставаться дома после рождения ребёнка. Также отменяются дополнительные выплаты тем, кто имеет больше двух детей, хотя и это пока вопрос дискуссионный и не окончательный. Местные политики остро критикуют намерение сократить расходы на оплату базового детского пособия, стимулирующего рождаемость и позволяющее снизить количество людей, живущих за чертой бедности. Министр финансов ожидает, что на это будет выделено 2 миллиарда евро, в то время как министр по делам семьи Лиза Паус уверяет, что нужно как минимум 12 миллиардов евро. Есть мнение, что разногласия удастся решить в летний период. Что любопытно, статьи расходов с финансированием украинских беженцев никто урезать не планирует.