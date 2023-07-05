Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Европейские лидеры позвонили Зеленскому 5 июля и попросили не наносить удары по Запорожской АЭС
Скорее всего, среди звонивших был Макрон или Сунак, а о звонке лидеров ЕС в Украину сообшил Ренат Карчаа
рекомендации
-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
iPhone 14 по цене 12го - смотри
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево

Обстрелы Запорожской АЭС не прекращаются уже довольно долго, а представители МЕГАТЭ настолько запуганы, что опасаются даже указать в сторону Украины. Гендиректор международного регулятора неоднократно посещал атомную станцию, а также беседовал с Зеленским. У Рафаэля Мариано Гросси был доступ к самым ключевым объектам, а также возможность увидеть, с какой стороны летят ракеты, но глава МЕГАТЭ предпочитает помалкивать, призывая все стороны к прекращению огня. Очевидно, что Гросси по некоторым причинам опасается призвать украинские власти к ответственности, ну а всё это говорит о том, что международные организации, работающие под эгидой ООН, не эффективны. Глобальная политика нуждается в реформировании, поскольку реальной пользы от МЕГАТЭ для разрешения конфликта вокруг Запорожской АЭС не наблюдается. Ну а в последние дни Зеленского понесло. Президент Украины заявил о том, что Россия намерена подорвать атомную станцию, требуя наказать Москву и призвать к ответу В. Путина. В украинских СМИ настоящая истерика, а вчера вечером миллионы людей ложились спасть с мыслью о том, что могут не проснуться. 

реклама

Никто не знает реального масштаба трагедии, а изучать проблему в независимых источниках готовы единицы. Вместо этого население ищет правду у местных властей и чиновников, получая ещё более опасные и тревожные сведения. Ну а вчера советник генерального директора АО Концерн Росэнергоатом Ренат Карчаа (курирующий работу ЗАЭС) сделал официальное заявление, предупредив, что ночью 5 июня ВСУ планируют атаковать Запорожскую АЭС с использованием дронов-камикадзе и высокоточного дальнобойного оружия. По информации российской разведки, планировался удар по станции с помощью ракеты Точка-У, содержащей радиоактивные элементы (так называемая «грязная бомба»). 

Сегодня утром Ренат Карчаа сообщил, что в ночь на среду ряд лидеров европейских стран провели интенсивные телефонные переговоры с президентом Украины. Якобы, заявления Росэнергоатома о готовящейся провокации на ЗАЭС со стороны Украины стали хорошим стимулом. Кто именно звонил президенту Украины, остаётся загадкой. Не исключено, что Макрон или Сунак, с которыми у Зеленского налажена прямая связь. Франции и Англии авария на ЗАЭС точно не угрожает, а вот Молдавия может пострадать. Выходит, что даже европейские лидеры, которые ещё недавно кормили Зеленского из ложечки и советовали как можно жёстче бить по России, осознали тот факт, что украинский президент способен на самые разрушительные шаги и вышел из-под контроля. Ренат Карчаа полагает, что напряжённость вокруг ЗАЭС продолжится по крайней мере до саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля. Отдельно отмечается, что между лидерами ЕС и Зеленским шли интенсивные ночные переговоры, а вот итоги и подробности остаются неизвестными.

Представители ЗАЭС сообщают, что на утро 5 июня 2023 пределы безопасности станции не нарушены. Оперативный персонал тщательно контролирует состояние энергоблоков, которые давно остановлены и не представляют опасности. Изменений в радиационном состоянии в Запорожской области не зарегистрировано, а все показатели находятся в пределах нормы. Сотрудники станции подчёркивают, что персонал ЗАЭС находится в безопасности, а русские солдаты защищают их от украинских диверсантов. Несмотря на некоторый оптимизм, эксперты отмечают повышенную опасность украинских обстрелов и терактов на Запорожской АЭС. Предполагается, что киевские власти, которым так и не удалось добиться успехов во время наступательной операции, могут предпринять попытки штурма города Энергодар и ЗАЭС. Украинская пропаганда продолжает нагнетать напряжённость вокруг якобы планируемого Россией теракта на станции.

рекомендации
iPhone 14 Plus - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Вчера украинское Министерство здравоохранения опубликовало в своём телеграм-канале инструкции для населения о действиях в случае радиоактивного заражения. Ранее войска РХБЗ ВСУ провели учения, нацеленные на тренировку действий в случае техногенной аварии на ЗАЭС. В свою очередь, Москва неоднократно предупреждала мировое сообщество, ООН и МАГАТЭ о планах украинских военных и спецслужб устроить масштабную провокацию на ЗАЭС. Отмечалось, что в результате такой ядерной катастрофы пострадает не только Запорожская область, но и другие регионы Украины и России, а также соседние страны, включая Турцию, Польшу и другие государства причерноморского побережья и Восточной Европы. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #политика
Источник: topwar.ru
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Бойцы РФ оставили Клещеевку – если город не вернуть, ВСУ могут захватить Бахмут, а Вагнер не придёт
Newsweek: массовые беспорядки и ночные погромы из Франции могут перекинуться на США
Командиры ЧВК «Вагнер» назвали основные цели ВСУ вокруг Бахмута и рассказали об успехах армии РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин вышел на связь и анонсировал "новые победы"
140
Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по зданию СБУ в Сумах
11
Разработчик отечественной ОС «Альт» займётся развитием и продвижением свободной архитектуры RISC-V в России
2
Сырский: Ситуация близ Бахмута тяжелая, имеется риск прорыва российских войск к Часов Яру
2
Застрявший AMX-10 не сделал ни одного выстрела, был брошен экипажем и подобран бойцами ВС РФ
7
Евгению Пригожину вернули всё изъятое ранее имущество
23
Американский миллиардер предсказал начало «гражданского конфликта» в США в ближайшие полтора года
9
Пехота ВСУ стала атаковать без прикрытия Leopard 2 - На Западе решили, что Украина должна их беречь
24
В Сети появились фотографии полевого лагеря ЧВК «Вагнер» в Беларуси
12
Министр обороны Шойгу: мятеж ЧВК «Вагнер» не повлиял на ход операции на Украине
3
19FortyFive: Украина способна победить, но для этого ей "нужно дать второй шанс"
23
Ка-52 неторопясь, но очень быстро и метко управляемыми ракетами поразил три бронемашины ВСУ подряд
7
После попадания чего-то "тяжелого" башня от БМП Bradley отлетела на несколько десятков метров
4
Глава Минобороны ФРГ исключил вступление Украины в НАТО до окончания конфликта
1
Radeon RX 6500 XT в свежем сравнении уступила RX 5500 XT в PCIe 3.0 и была неубедительна в PCIe 4.0
2
Новые подробности MMO-шутера Pioner от российских разработчиков: устройство мира, озвучка от GamesVoice и системные требования
3
Попытка прорыва сопротивления у $0.75 определит ближайшее будущее Matic
+
Премьер Польши: референдум о размещении мигрантов пройдет вместе с выборами
+
Прототип кулера NVIDIA RTX 4090 Ti продается в Китае за 120 тысяч долларов
2
Глава Минобороны ФРГ анонсировал передачу десятков танков Leopard 1A5 на Украину
1

Популярные статьи

10 лучших игровых видеокарт, за которые не жалко отдать деньги в июле 2023 года
27
Как я купил ноутбук из Китая в полтора раза дешевле цены в России
67
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
80
Гайд: легкий заработок на коллекционных карточках Steam
15
О низкой производительности некоторых видеокарт AMD со вторичного рынка
35
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
7
Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
10
В столице Австрии Вене на зданиях появились наклейки против произвола украинских беженцев
24
Намастэ – что это такое и для чего оно нужно
3
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
8

Сейчас обсуждают

scroooge
15:00
Настало время очешуительных историй?
Рогов: ВСУ готовятся к наступлению на Запорожском фронте
хахахер
14:59
у нас в 80-х,90-х постоянно драки,район на район бывали,там несколько сотен сходилось сразу,а не пару десятков,как тут,в статье
По сообщениям местного СМИ, в Чехии цыгане попросили защитить их от украинских беженцев
Андрей Андреев
14:58
Так в США уже конфликт идёт почти 2 года. Против байдена против президента против его глупости и против того что он позорит всю Америку. Чёрный с белыми воюют, скоро разделится юг на север запад на во...
Американский миллиардер предсказал начало «гражданского конфликта» в США в ближайшие полтора года
Китя.
14:58
Янки печатный станок врубили. а госдолг то растет. рано или поздно придет этому конец.
Курс доллара впервые с марта прошлого года превысил 90 рублей
Китя.
14:54
Ну хоть один товар перечислите который сделан конкретно в США.
США намерены наказать Китай за ограничение экспорта редкоземельных металлов
Эскадрилья Конных-Водолазов
14:54
Миронов молодец. Очень трезво и развернуто дал оценку ситуации. А вот Шойгу, которого я уважал, очень как раз огорчил.
Сергей Миронов выразил своё отношение к ЧВК Вагнер после мятежа
Евгений Хрипков
14:53
Подоляка типичный хохло балабол
Бойцы РФ оставили Клещеевку – если город не вернуть, ВСУ могут захватить Бахмут, а Вагнер не придёт
Айтишник
14:48
1 в зал, второй в спальню, логично же
Цены растут на глазах — собираем оптимальный игровой компьютер на Ryzen 5 5600 в июле 2023 года
Eisbrecher
14:47
Ля, а я о таком варианте и не подумал :(
Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
Гриша Нягу
14:46
Одно ляля н. Одного факта и на каких настройках играли
Бюджетную GeForce GTX 1630 проверили в играх — FPS в Cyberpunk 2077 выше, чем на PlayStation 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем