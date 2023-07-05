Скорее всего, среди звонивших был Макрон или Сунак, а о звонке лидеров ЕС в Украину сообшил Ренат Карчаа

Обстрелы Запорожской АЭС не прекращаются уже довольно долго, а представители МЕГАТЭ настолько запуганы, что опасаются даже указать в сторону Украины. Гендиректор международного регулятора неоднократно посещал атомную станцию, а также беседовал с Зеленским. У Рафаэля Мариано Гросси был доступ к самым ключевым объектам, а также возможность увидеть, с какой стороны летят ракеты, но глава МЕГАТЭ предпочитает помалкивать, призывая все стороны к прекращению огня. Очевидно, что Гросси по некоторым причинам опасается призвать украинские власти к ответственности, ну а всё это говорит о том, что международные организации, работающие под эгидой ООН, не эффективны. Глобальная политика нуждается в реформировании, поскольку реальной пользы от МЕГАТЭ для разрешения конфликта вокруг Запорожской АЭС не наблюдается. Ну а в последние дни Зеленского понесло. Президент Украины заявил о том, что Россия намерена подорвать атомную станцию, требуя наказать Москву и призвать к ответу В. Путина. В украинских СМИ настоящая истерика, а вчера вечером миллионы людей ложились спасть с мыслью о том, что могут не проснуться.

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Никто не знает реального масштаба трагедии, а изучать проблему в независимых источниках готовы единицы. Вместо этого население ищет правду у местных властей и чиновников, получая ещё более опасные и тревожные сведения. Ну а вчера советник генерального директора АО Концерн Росэнергоатом Ренат Карчаа (курирующий работу ЗАЭС) сделал официальное заявление, предупредив, что ночью 5 июня ВСУ планируют атаковать Запорожскую АЭС с использованием дронов-камикадзе и высокоточного дальнобойного оружия. По информации российской разведки, планировался удар по станции с помощью ракеты Точка-У, содержащей радиоактивные элементы (так называемая «грязная бомба»).

Сегодня утром Ренат Карчаа сообщил, что в ночь на среду ряд лидеров европейских стран провели интенсивные телефонные переговоры с президентом Украины. Якобы, заявления Росэнергоатома о готовящейся провокации на ЗАЭС со стороны Украины стали хорошим стимулом. Кто именно звонил президенту Украины, остаётся загадкой. Не исключено, что Макрон или Сунак, с которыми у Зеленского налажена прямая связь. Франции и Англии авария на ЗАЭС точно не угрожает, а вот Молдавия может пострадать. Выходит, что даже европейские лидеры, которые ещё недавно кормили Зеленского из ложечки и советовали как можно жёстче бить по России, осознали тот факт, что украинский президент способен на самые разрушительные шаги и вышел из-под контроля. Ренат Карчаа полагает, что напряжённость вокруг ЗАЭС продолжится по крайней мере до саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля. Отдельно отмечается, что между лидерами ЕС и Зеленским шли интенсивные ночные переговоры, а вот итоги и подробности остаются неизвестными.

Представители ЗАЭС сообщают, что на утро 5 июня 2023 пределы безопасности станции не нарушены. Оперативный персонал тщательно контролирует состояние энергоблоков, которые давно остановлены и не представляют опасности. Изменений в радиационном состоянии в Запорожской области не зарегистрировано, а все показатели находятся в пределах нормы. Сотрудники станции подчёркивают, что персонал ЗАЭС находится в безопасности, а русские солдаты защищают их от украинских диверсантов. Несмотря на некоторый оптимизм, эксперты отмечают повышенную опасность украинских обстрелов и терактов на Запорожской АЭС. Предполагается, что киевские власти, которым так и не удалось добиться успехов во время наступательной операции, могут предпринять попытки штурма города Энергодар и ЗАЭС. Украинская пропаганда продолжает нагнетать напряжённость вокруг якобы планируемого Россией теракта на станции.

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Вчера украинское Министерство здравоохранения опубликовало в своём телеграм-канале инструкции для населения о действиях в случае радиоактивного заражения. Ранее войска РХБЗ ВСУ провели учения, нацеленные на тренировку действий в случае техногенной аварии на ЗАЭС. В свою очередь, Москва неоднократно предупреждала мировое сообщество, ООН и МАГАТЭ о планах украинских военных и спецслужб устроить масштабную провокацию на ЗАЭС. Отмечалось, что в результате такой ядерной катастрофы пострадает не только Запорожская область, но и другие регионы Украины и России, а также соседние страны, включая Турцию, Польшу и другие государства причерноморского побережья и Восточной Европы.