Инсайдеры назвали предварительный список актуальных смартфонов Xiaomi

Многие пользователи смартфонов заметили, что в последние годы операционная система Android почти не эволюционирует. Ещё 5 лет назад каждая новая версия встречалась бурными овациями и несла множество уникальных функций. Немногим раньше Google и вовсе вносила революционные изменения, но в какой-то момент всё это прекратилось, а сегодня мы видим топтание на месте. Вполне возможно, что без значительных изменений в железе программная часть уже не может совершенствоваться. Проще говоря софт упёрся в стену, дальше которой не пройти. Может и так, вот только всё это не значит, что нужно сидеть на старом Android 10 или более древней версии.

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Как оказывается, как только Google перестаёт выпускать официальные обновления безопасности, то на операционную систему тут же слетаются хакеры. Не воспринимайте это заявления в прямом смысле, поскольку речь не идёт о массовой атаке. Скорее, злоумышленники просто более активно начинают использовать известные уязвимости, поскольку разработчик больше не намерен решать проблемы старых ОС. Ну а чем старее операционная система на вашем телефоне, тем больше там находят новых дыр, позволяющих получать удалённый доступ в конфиденциальным данным и даже средствам на кредитной карте. Всё это значит, что при покупке нового телефона нужно руководствоваться не только логикой выгоды и скидок, но обращать внимание на год выхода аппарата, а также его серию.

Если вы решили купить смартфон Xiaomi, то нужно помнить следующее: флагманы получают обновление операционной системы 3 года, серии Redmi Note и POCO – 2 года, тогда как недорогие устройства серии Redmi – только 1 год. Есть ещё субфлагманы серии Redmi K60, которые также могут претендовать на 3 года, но в российской рознице такие девайсы не встречаются. Простой пример, если вы встретили в продаже Redmi Note 10 по выгодной стоимости, то лучше пройти мимо, поскольку в 2023 году смартфон уже не получит никаких обновлений. Точно также и Xiaomi Mi 11. По части технологий аппарат очень хорош, а процессор мощный и быстрый, но вместо 3 лёт получения Android, вы сможете рассчитывать только на 1 год.

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Ну а сама Xiaomi ещё и выпускает собственную прошивку на базе данной операционной системы. По данным инсайдеров, MIUI 15 выйдет в декабре 2023 года. Первыми прошивку получит новый флагман Mi 14, а также несколько актуальных флагманов прошлых поколений. Что любопытно, китайская компания уже начала выпускать предварительные версии Android 14 для отдельных аппаратов, но речь идёт о бета-тесте, в котором могут принять участие все владельцы подобных телефонов. По данным инсайдеров, на этот раз Xiaomi решила не перегружать себя лишней работой, поэтому в число актуальных попало всего 66 смартфонов. Список не окончательный, поскольку будут выходить ещё новые аппараты. И всё же, перечень намного меньше, чем был годом раньше, а значит речь идёт о том, что многие из купивших мобильник год назад уже не получат обновлений. Помните о том, что первый год вам ничего не угрожает, а после стоит задумываться о своей безопасности. Как мы уже писали выше, гораздо проще сделать это во время покупки. Ну а в целом старайтесь не скачивать файлы и программы с сомнительных сайтов и не подключаться к таким же сомнительным общественным беспроводным сетям, и какое-то время вы сможете спать спокойно.

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