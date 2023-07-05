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66 смартфонов Xiaomi получат официальную прошивку MIUI 15 на базе Android 14
Инсайдеры назвали предварительный список актуальных смартфонов Xiaomi
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Многие пользователи смартфонов заметили, что в последние годы операционная система Android почти не эволюционирует. Ещё 5 лет назад каждая новая версия встречалась бурными овациями и несла множество уникальных функций. Немногим раньше Google и вовсе вносила революционные изменения, но в какой-то момент всё это прекратилось, а сегодня мы видим топтание на месте. Вполне возможно, что без значительных изменений в железе программная часть уже не может совершенствоваться. Проще говоря софт упёрся в стену, дальше которой не пройти. Может и так, вот только всё это не значит, что нужно сидеть на старом Android 10 или более древней версии. 

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Как оказывается, как только Google перестаёт выпускать официальные обновления безопасности, то на операционную систему тут же слетаются хакеры. Не воспринимайте это заявления в прямом смысле, поскольку речь не идёт о массовой атаке. Скорее, злоумышленники просто более активно начинают использовать известные уязвимости, поскольку разработчик больше не намерен решать проблемы старых ОС. Ну а чем старее операционная система на вашем телефоне, тем больше там находят новых дыр, позволяющих получать удалённый доступ в конфиденциальным данным и даже средствам на кредитной карте. Всё это значит, что при покупке нового телефона нужно руководствоваться не только логикой выгоды и скидок, но обращать внимание на год выхода аппарата, а также его серию.

Если вы решили купить смартфон Xiaomi, то нужно помнить следующее: флагманы получают обновление операционной системы 3 года, серии Redmi Note и POCO – 2 года, тогда как недорогие устройства серии Redmi – только 1 год. Есть ещё субфлагманы серии Redmi K60, которые также могут претендовать на 3 года, но в российской рознице такие девайсы не встречаются. Простой пример, если вы встретили в продаже Redmi Note 10 по выгодной стоимости, то лучше пройти мимо, поскольку в 2023 году смартфон уже не получит никаких обновлений. Точно также и Xiaomi Mi 11. По части технологий аппарат очень хорош, а процессор мощный и быстрый, но вместо 3 лёт получения Android, вы сможете рассчитывать только на 1 год. 

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Ну а сама Xiaomi ещё и выпускает собственную прошивку на базе данной операционной системы. По данным инсайдеров, MIUI 15 выйдет в декабре 2023 года. Первыми прошивку получит новый флагман Mi 14, а также несколько актуальных флагманов прошлых поколений. Что любопытно, китайская компания уже начала выпускать предварительные версии Android 14 для отдельных аппаратов, но речь идёт о бета-тесте, в котором могут принять участие все владельцы подобных телефонов. По данным инсайдеров, на этот раз Xiaomi решила не перегружать себя лишней работой, поэтому в число актуальных попало всего 66 смартфонов. Список не окончательный, поскольку будут выходить ещё новые аппараты. И всё же, перечень намного меньше, чем был годом раньше, а значит речь идёт о том, что многие из купивших мобильник год назад уже не получат обновлений. Помните о том, что первый год вам ничего не угрожает, а после стоит задумываться о своей безопасности. Как мы уже писали выше, гораздо проще сделать это во время покупки. Ну а в целом старайтесь не скачивать файлы и программы с сомнительных сайтов и не подключаться к таким же сомнительным общественным беспроводным сетям, и какое-то время вы сможете спать спокойно.

  1. Xiaomi Mi 11 Ultra
  2. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  3. Redmi 10 5G
  4. Xiaomi Mi 12 Lite
  5. Redmi K60E
  6. Xiaomi Mi 11 LE
  7. Xiaomi Mi 13
  8. Redmi K60
  9. Xiaomi Mi MIX FOLD
  10. Xiaomi Mi 12X
  11. Redmi Redmi K50
  12. Xiaomi Mi 11T
  13. Redmi Note 12S
  14. Xiaomi Civi 1S
  15. Xiaomi Mi 11
  16. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4
  17. Xiaomi Mi Xiaomi Pad 6
  18. Xiaomi Mi 13 Pro
  19. Xiaomi Mi 12
  20. Redmi Note 12 5G
  21. Redmi Note 12 Pro Plus 5G
  22. Xiaomi Mi 13 Ultra
  23. Xiaomi Mi MIX FOLD 2
  24. Xiaomi Mi 11T Pro
  25. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  26. POCO M4 Pro 5G
  27. Redmi K60 Pro
  28. Xiaomi Mi 12T Pro
  29. Redmi Note 11T Pro Plus
  30. Redmi Note 11T Pro
  31. POCO X4 GT
  32. Xiaomi Mi 12S Pro
  33. Xiaomi Mi 13 Lite
  34. Redmi K50 Gaming
  35. Xiaomi Mi Pad 6 Pro
  36. Redmi 11 Prime 5G
  37. Redmi Note 12 Speed
  38. POCO F4
  39. Redmi K50 Ultra
  40. Redmi Note 12 4G
  41. Xiaomi Mi 12S Ultra
  42. POCO X5 Pro 5G
  43. Xiaomi Civi 2
  44. Redmi Redmi K40S
  45. Redmi Note 12 Pro 5G
  46. POCO F5
  47. Xiaomi Mi 11 Pro
  48. Xiaomi Mi MIX FOLD 3
  49. Xiaomi Mi 12T
  50. Xiaomi Mi 12 Pro
  51. Redmi 11 Prime
  52. Redmi Note 12 Discovery Edition
  53. Redmi Note 11R
  54. Redmi K50i
  55. Redmi 12C
  56. POCO M4 5G
  57. Redmi Note 12 Turbo Edition
  58. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  59. POCO X5 5G
  60. Redmi K50 Pro
  61. POCO M5s
  62. Xiaomi Mi 12S
  63. POCO M5
  64. Redmi Pad
  65. POCO F5 Pro 5G
  66. Xiaomi Mi MIX 4
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#xiaomi #прошивки #android 14 #miui 15
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