Ну а в Польше требуют не допустить мира между Украиной и Россией

Несмотря на то, что Киев и США категорически отвергают все разговоры о переговорном процессе, всё больше аналитиков склоняются к выводу, что мирные инициативы должны поставить если не точку, то многоточие в украинском конфликте. По мнению бывшего американского полковника Дугласа Макгрегора, Запад изначально сделал неверные выводы относительно потенциала России. По его словам, несмотря на все промахи, совершенные В. Путиным, подобные мелочи кажутся незначительными на фоне ошибок и заблуждений Запада относительно России. Макгрегор указал, что западные страны были уверены в том, что российская экономика быстро обрушится, страна окажется в изоляции и в конечном итоге развалится на части. Однако все эти предположения оказались далеки от истины. Аналитик отмечает, что экономика РФ кажется стабильной, тогда как большая часть необходимых товаров поступает в страну при помощи параллельного экспорта из стран Азии, а также ОАЭ.

реклама

Макгрегор полагает, что ни Индия, ни Китай не могут обеспечить себя энергоресурсами самостоятельно. Это значит, что оба государства остро нуждаются в России, а попытки повлиять на В. Путина и остановить закупки нефти и газа только ухудшили положение Европы. Теперь европейцам приходится платить за тепло и электричество больше, тогда как Россия просто изменила канала поставок своей ресурсной базы. Макгрегор утверждает, что многочисленные домыслы западных экспертов оказались неверны. В США полагали, что Россия имеет отсталую экономику, которая быстро рухнет под санкциями. Предполагалось, что у русских нет развитого промышленного и научно-технического комплекса. Однако фабрики в России продолжают работать на полную мощность, производя оружие и боеприпасы в режиме 24/7, что противоречит ожиданиям Запада. Американцы так же были уверены в том, что Россия окажется в изоляции, но на самом деле большая часть планеты стала поддерживать Россию, а Запад и Европа все больше остаются в одиночестве. Спустя больше года после начала конфликта всё больше лидеров Южной Америки, Азии и Африки говорят о необходимости пересмотра глобальной политической обстановки, а многие и вовсе открыто указывают в сторону США, называя американцев виновными во всех современных конфликтах.

Ещё одной мечтой Запада был развал России на части, на что ставили многие аналитики по обе стороны океана. Вот только вместо этого страна кажется ещё более сплочённой. Макгрегор отмечает, что Россия опирается на основы православного христианства и русской национальности, ну а внутри страны люди других национальностей воспринимаются как равноправные партнёры. Макгрегор также напомнил, что в истории России чеченцы, казаки и представители других народов уже не раз сражались вместе с русскими против общего врага. Он заключает, что Россия более сплочена, в то время как внутри американского общества можно наблюдать внутренние конфликты и разделение. Но если мнение бывшего полковника мы слышали неоднократно, то крайне любопытно наблюдать истерику в польском правительстве. Судя по всему, там начали осознавать, что уже вскоре конфликт сойдёт на нет, а значит Польша перестанет получать миллиарды долларов от Европы и США, поскольку ценность страны как ремонтной базы и перевалочного пункта снизится.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

По мнению бывшего главы Министерства иностранных дел Польши, который сегодня занимает кресло евродепутата от партии «Право и справедливость», множество государств стремится восстановить отношения с Россией, осознавая её важность и потенциал. Витольд Ващиковский с ужасом констатирует, что ситуация стремительно меняется в пользу России, а налицо желание мировой общественности остановить кровопролитие в Европе. Ващиковский уверен, что, несмотря на заявления западных лидеров о прекращении сотрудничества с Россией, в конечном итоге победит привычный подход «ничего личного, только бизнес». Евродепутат приходит к мысли, что Россия необходима многим странам, особенно Германии. Уже сейчас слышны призывы о сокращении военной помощи Украине и замораживании конфликта. Бывший глава польского МИД призывает продолжать поддерживать Украину, опасаясь того, что влияние России на Европу окажется намного большим, чем было до начала конфликта.