Любопытными подробностями поделился аналитик Скотт Риттер

Буквально вчера стали известны подробности конфликта между немецким концерном Rheinmetall и польскими правительством. Сообщается, что обе стороны не могут договориться уже два месяца о стоимости ремонта техники. Якобы, первые повреждённые Leopard 2 уже начали поступать в Польшу, но перейти к восстановительным работам мешают бюрократы. Оказывается, польские специалисты хотят получать по 100 тысяч долларов за предварительную оценку ремонтопригодности каждого танка, тогда как в Германии подобные работы оценивают в 12 тысяч долларов. Разница существенная, а привести цифры к единому знаменателю сторонам пока не удалось. Мало того, польские специалисты ставят ещё одно условие, не желая давать гарантию на свои работы. Получается, что до ремонта ещё не дошло, а поляки уже хотят заработать денег, а также не обещают, что после всех процедур так сможет выполнять свои задачи в полном объёме. Неясно, почему танки не отправляют сразу в Германию. Не исключено, что речь идёт о политических играх, а может все мощности Rheinmetall просто заняты.

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Неизвестно, сколько танков и другой техники немецкого производства уже прибыло в Польшу, но есть все основания полагать, что далеко не все машины были подбиты русскими бойцами. По данным аналитика Скотта Риттера, украинские танкисты, которых готовили по всей Европе, умышленно портят западную технику. Экипажи знают, что они крайне ценны, поэтому в бой на других танках их не бросят. Ну а поскольку умирать под ударами «Аллигаторов» никому не охота, то экипажи Leopard 2 стараются как можно быстрее наехать на мину, что позволяет им вернуться в тыловые лагеря и ждать восстановления машины или поступления новой. Нередки случаи, когда танкисты сознательно выводят отдельные агрегаты Leopard 2 из строя, что приводит к простою, а значит позволяет выиграть пару дней до следующего боя. Американский аналитик поведал о том, что украинское командование возлагало на немецкие танки большие надежды, но теперь вынуждено пересматривать тактические планы.

Что до русских, то Скотт Риттер указывает на высокую мотивацию бойцов. Так, солдаты не только не испугались немецких кошек, но и соревнуются за право первыми подбить танк. При этом бойцами движет не только патриотизм, но и финансовая заинтересованность, ведь за каждый Leopard 2 можно получить 1 миллион рублей. За несколько месяцев до прибытия на передовую немецких танков, российские солдаты получили брошюры, в которых описывались сильные и слабые стороны немецкой машины. Сегодня, как только Leopard 2 появляется в поле зрения, российские солдаты разворачивают в его сторону все ударные средства, пытаясь как можно быстрее поразить цель. В таких условиях выживаемость немецких танков крайне мала, а в прессе даже писали, что некоторое время назад было принято решение не использовать Leopard 2 на Запорожском направлении.

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Скотт Риттер пишет, что украинское командование спешит и делает много ошибок, в отличие от России, чьи действия в этом конфликте являются объективными и взвешенными. Аналитик отмечает, что вначале конфликта и до апреля 2022 года Россия стремилась добиться урегулирования путём переговоров с Украиной. Однако, начиная с апреля 2022 года, Москва руководствуется объективностью, отметил бывший американский разведчик. Он также подчеркнул, что на данный момент Россия контролирует поле боя. Ранее Риттер заявлял, что западное оружие не поможет ВСУ, а Украина всё равно потерпит поражение. Несмотря на все это, Запад продолжает подталкивать Киев к самоубийству, вселяя в Зеленского нереальные надежды. Очевидно, что тактика российских властей изменилась, а сегодня они хотят принудить Украину к мирным переговорам путём уничтожения боеспособных подразделений. Наступательная операция обходится Киеву очень дорого, но пока в США не готовы признавать поражение и готовы продолжать поставки оружия.