Реакции со стороны украинских политиков не последовало

Конфликт в Украине вскрыл проблему информационного вакуума, когда нужные темы активно муссируются правительствами отдельных стран, активно замалчивая сложные финансовые и социальные проблемы. Фейки стали новой реальностью, а американские и европейские издания готовы публиковать любые сенсации. В результате люди перестали отличать правду ото лжи, а искажённые исторические факты становятся новой реальностью для миллионов жителей нашей планеты. Российские эксперты долгое время пытались приводить доказательства неправомерности тех или иных обвинений. Вот только всё это не имеет никакого смысла, поскольку голос разума в Европе почти не звучит, а те единицы, которые призывают остановиться и задуматься, подвергаются гонениями и не могут влиять на мнение населения. Аргументы не работают не только в прессе, но и в ООН, где ястребы США блокируют любые попытки разобраться в ситуации. Так происходило в деле о трагедии в Буче, а также недавней диверсии на Каховской ГЭС.

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Западные элиты не хотят ни в чём разбираться, поскольку прекрасно знают, кто окажется во всём виноват. И всё же, иногда отдельные аналитики делают верные выводы, пытаясь разобраться в причинах происходящего. Как стало известно, правозащитная организация Human Rights Watch – сокращённо HRW (запрещена в России), представила доказательства использования ВСУ запрещённых противопехотных мин против российской армии. Представители организации призвали украинское правительство соблюдать взятые на себя обязательства не только по неприменению данного типа взрывных устройств, но и проведению расследования с привлечением к ответственности всех виновных лиц. Представители HRW направили запросы украинскому правительству с просьбой разобраться в ситуации. Правозащитники потребовали обеспечить защиту мирного населения, поскольку использование подобных боеприпасов грозит именно гражданским, которые вернутся в свои дома после завершения конфликта.

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Следует отметить, что данная неправительственная организация уже направила письмо с доказательствами нарушений со стороны украинских войск в Кабинет министров Украины в прошлом месяце, однако официального ответа со стороны Киева до сих пор не поступило. Посольство Украины в США также не сразу ответило на запрос международного информационного агентства Reuters и не готово давать комментарии по этому вопросу. Напомним, Украина в 2005 году ратифицировала международный договор, который запрещает использование противопехотных мин и требует их уничтожения. Оттавский договор был подписан Киевом в 1997 году. Следует также отметить, что Украина до сих пор не ратифицировала этот документ. Как мы уже писали выше, это не первое и точно не последнее нарушение. Согласитесь, что правительство, которое готово затопить часть своей территории и уничтожить пахотные земли, вряд ли сильно беспокоится о том, что несколько десятков мирных жителей подорвутся на противопехотных минах.