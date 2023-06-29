Если вы хотите взять интересный флагман, купите Samsung Galaxy Z Fold

Прежде всего давайте подумаем над тем, что вообще может заставить обычного человека купить смартфон Apple. В последний раз, когда автор данного материала сделал такую глупость, был iPhone Х, который покупался в подарок жене. Аппарат прослужил меньше года и был благополучно продан. Владелицу не устраивало всё, а в результате никакого удовольствия от трубки не было. На вырученные деньги была приобретена новинка от HUAWEI, которая превосходила аппарат от Apple по всем характеристикам. И всё же, люди покупают яблочные телефоны даже сегодня, когда Россия находится под санкциями. Мы не предлагаем вам брать китайский подвал от дядюшки Ляо, и всё же, целесообразность iPhone сегодня вызывает большие вопросы.

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Согласимся, что компания Apple всё же удержалась от блокировки своих устройств в России. Вот только, никто не сказал, что политическое и экономическое противостояние с США завершается, а значит в ход пущены далеко не все средства борьбы. Владельцы подобных телефонов уже достаточно давно не могут использовать все функции, а некоторые и вовсе никогда не были доступны в РФ. На этом фоне куда интереснее выглядит продукция компании Samsung. Мы бы не стали утверждать, что смартфоны идеально соответствуют своей стоимости. И всё же, аппараты от южнокорейской компании дешевле, но имеют ряд преимуществ, о которых мы и поговорим ниже.

Отметим, что ни одна компания нам не платит за рекламу, поэтому мы напишем ровно то, что думаем. Если вдруг Тим Кук решит каким-либо образом повлиять на наше мнение, то без 1 миллиона долларов не обойдётся. На самом деле это шутка, ну а мы переходим к обсуждению продукции Apple. Как видите, ещё недавно флагман iPhone 14 Pro Max с накопителем на 512 Гб стоил больше 200 тысяч рублей. Не зацикливайтесь на цветах, ведь есть все доступные оттенки. Скидка превышает 20%, ну а любой человек, который не состоит на зарплате у Тима Кука, расскажет вам о том, что аппарат выглядит гостем из далёкого прошлого. Пару лет назад автор данного материала купил Xiaomi Mi 9T Pro, имеющий безрамочный экран, выдвижную камеру, флагманский процессор и сканер отпечатков пальцев под экраном. Подумайте над тем, что за 150 тысяч рублей вам предлагают большущую пробоину в дисплее, 6 Гб оперативной памяти и огрызок на тыльной стороне корпуса.

Если вы хотите сэкономить ещё 25 тысяч рублей, смело берите версию с 256 Гб памяти. В реальной жизни этого даже больше, чем достаточно, а если у вас есть доступ к компьютеру, то бардак на вашем смартфоне и вовсе можно разгрести, очистив накопитель от мусора. Аналитики всех стран уверяют нас в том, что именно iPhone 14 Pro Max может похвастать лучшей камерой на планете. Может быть, если вы после фотографирования скачаете снимки на компьютер, а после сравните их с теми, что делают конкуренты, то разница и будет заметна. Вам понадобится дисплей с разрешением 4К и размером от 32 дюймов, а иначе окупить переплату в глазах знакомых не выйдет. Ну а на небольшом дисплее смартфона снимки кажутся сочными, даже если вы купите аппарат за 20 тысяч рублей. Кстати, за 120 тысяч есть iPhone 14 Pro Max с накопителем на 128 Гб. Помните о том, что установить карту памяти в ваш аппарат не получится.

Пожалуй, если вы действительно хотите ультимативный смартфон, который не имеет ограничений в условиях санкций (минимальные, но решаемые в ручном порядке), то стоит обратить внимание на Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Никакого 5G в России конечно же нет, но другого выбора просто нет. Стоит смартфон жутко дорого, но не только предлагает отличную камеру и лучший дисплей на рынке, но и порадует вас 1 Тб памяти. Пожалуй, это самый весомый аргумент, ведь при прочих равных быстродействие, скорость анимации и фотографические параметры обличаются незначительно. Важно то, что вы всегда можете зайти на сайт нужного вам банка, установить программу и пользоваться ею без ограничений. С Apple так не получится. За 105 тысяч есть такой же Galaxy S23 Ultra 5G, но с 256 Гб памяти, ну а мы попробуем расширить наш кругозор.

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Что же, если вы устали от однообразных флагманов, то самое время присмотреться к Samsung Galaxy Z Fold. Аппарат не показывает рекордов быстрой зарядки, а также не порадует вас самой прокачанной камерой на свете. Как мы уже писали выше, всё это незначительные мелочи, ведь производительности здесь достаточно, камера позволяет делать действительно качественные снимки, а незначительные различия заметны только маркетологам. При этом Galaxy Z Fold имеет уникальный дизайн и форм-фактор, который приводит людей в восторг. Пожалуй, если вы действительно хотите произвести впечатление, то купите лучше смартфон от Samsung. Всё остальное можно назвать медленной эволюцией, ну а здесь вас ждёт уникальный опыт, которого iPhone 14 Pro Max увы не предоставит. Помните, что Apple делает неплохие смартфоны, ну а наше мнение не является конечным, поскольку субъективно. И всё же, в российских реалиях платить за iPhone 14 Pro Max 160 тысяч рублей мы бы не советовали.