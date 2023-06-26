Мощный ударный кулак концентрируется в районе Пятихаток

Сегодня американские журналисты с грустью отмечают, что украинские войска так и не смогли воспользоваться действиями ЧВК «Вагнер», а в результате ни на одном направлении нет существенных продвижений. В The New York Times констатируют, что ВСУ не только не достигли успехов, но и умудрились потерять значительную часть техники, поскольку только за сутки армия РФ выпустила по украинским позициям больше 50 ракет и множество дронов-камикадзе. При этом есть все основания полагать, что вскоре российская армия станет значительно сильнее, поскольку большая часть бойцов ЧВК «Вагнер» войдёт в различные подразделения или подпишет договора с Минобороны. Произойдёт это в самые ближайшие дни, поскольку сроки ограничены 1 июля. Как случится на самом деле, предсказать трудно, поскольку вокруг событий субботы сформировался самый настоящий информационный вакуум. Крупные российские издания помалкивают, политики предпочитают не высказываться на эту тему, а сам Пригожин ничего не комментирует. Официальный канал ВКонтакте группы «Конкорд» заблокирован, ну а министр обороны РФ сегодня появился в объективе журналистов во время поездки по регионам. О чём в итоге договорились стороны, остаётся только гадать, ну а сегодня есть все основания ожидать следующего удара со стороны ВСУ.

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Даже американские журналисты пишут о том, что первая волна оказалась безуспешной и привела к значительным потерям в живой силе и технике. Есть несколько оперативных сводок с фронта, позволяющих сделать противоположные выводы относительно планов киевских властей. Прежде всего военкоры фиксируют затишье на Запорожском направлении. После того как ВСУ взяли под контроль несколько посёлков в серой зоне, продвижения не было, а попытки проломить оборону РФ не увечилась успехом. Сегодня наблюдается небольшое затишье, а Подоляка и Сладков пишут о формировании нового ударного кулака. Якобы, наступление будет проводиться широким фронтом и начнётся в районе Пятихаток, Орехово и Великие Новосёлки. Поступила команда развить успех, не жалея техники и людского ресурса. Военкоры пишут, что идёт накопление ресурсов, после чего стоит ожидать ещё более мощной попытки продвинуться вперёд на Запорожском направлении. С этой целью снимаются части с Бахмута и Харьковского направления, поскольку требуется максимальная концентрация войск.

Одновременно поступают сведения о том, что в Киеве решили перейти к наступательным действиям на Херсонском направлении. После подрыва Каховской ГЭС часть российских позиций была утеряна, тогда как другая территория превратилась в болотистую местность. Расстояние между берегами Днепра здесь самое узкое, а многие эксперты сходятся во мнении, что ВСУ предпримут попытку наступление именно здесь. Особенно горячо в районе Антоновского моста и до города Алешки. На правом берегу располагаются украинские войска, которые обстреливают российские позиции из блуждающих миномётов. Там же активно действует российская авиация, подавляющая попытки переброски на левый берег техники и значительных сил противника. Несмотря на это диверсионные отряды просачиваются, пытаясь небольшими группами прощупать оборону РФ. Аналитики полагают, что наступать здесь украинская армия не сможет, поскольку силами пехоты достичь успехов не выйдет, а переправить технику крайне сложно.

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Прежде всего форсирование Днепра потребует наведения понтонных переправ. Танки движутся медленно, а островки на левом берегу не обустроены для того, чтобы скрыть десятки единиц тяжёлой техники. Но даже если танки всё же переберутся на левый берег, то перспективы их дальнейшего продвижения всё равно остаются туманными. Местность для ВСУ незнакома и представляет собой многочисленные минные поля. Даже на Запорожском направлении прохождение серой зоны вызвало трудности, а здесь ещё и топи. Особенно в сложном положении окажется техника стран НАТО, отличающаяся повышенным бронированием и весом. Проще говоря, немецкие кошки пойдут ко дну. Аналитики напоминают, что сегодня утаить от противника передвижение значительных механизированных частей на фронте невозможно. Это значит, что о направлении удара будет известно заранее, а это уже сводит шанс молниеносной атаки к минимуму. Эффекта неожиданности точно не будет, ну а куда двинутся подразделения ВСУ, остаётся только гадать. В любом случае идёт подготовка ко второй части наступательной операции, хотя первая так и не достигла ожидаемых результатов.