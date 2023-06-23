Radeon RX 6800 имеет 16 Гб видеопамяти и стоит на целых 13 тысяч рублей дешевле

Согласно статистике Steam, большая часть геймеров владеет мониторами с разрешением 1080р и меньше. Похоже, высокая стоимость видеокарт сильно ограничивает любителей компьютерных игр, поскольку покупать 4К-монитор под бюджетный графический чип можно только в том случае, если нет решительно никаких планов играть в требовательные новинки. Пожалуй, если вы хотите перейти на следующий уровень и можете позволить себе немного больше, то тратиться на видеокарту за 160 тысяч долларов не придётся, ведь остаётся стремительно набирающее популярность разрешение 2К.

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Здесь можно получить довольно неплохую картинку, при этом требования к графическим чипам значительно ниже, чем для сверхвысокого 4К. Традиционно лето никогда не славилось хорошими продажами видеокарт, спрос падает, а народ смотрит в сторону приусадебных участков, дач и планирует свои расходы таким образом, чтобы хватило на морской курорт. Что же, если у вас всё же есть намерение побаловать себя здесь и сейчас, то мы рассмотрим несколько видеокарт, которые отлично подходят под озвученные выше требования.

Начнём с Radeon RX 6800, которую многие называют неочевидной и не самой выгодной. Если бы мы сказали вам несколько месяцев назад, что она будет продаваться по 54 тысячи рублей в конце июня, то услышали бы слова критики. Вот только за это время курс национальной валюты упал, поэтому такая стоимость уже не кажется завышенной. При этом Radeon RX 6800 годится для 2К, где способна вписаться в любые требования. Ну а наличие 16 Гб видеопамяти станет приятным бонусом. Обратите внимание, что за тут же сумму в продаже есть GeForce RTX 3070 Ti. В тестах обе видеокарты демонстрируют сходную производительность. Вообще, видеокарта NVIDIA даже быстрее с использованием трассировки лучей, но всё это хорошо до тех пор, пока вам не попадётся реальная игра, где 8 Гб видеопамяти не вписываются в требования. Некоторые фанаты дядюшки Хуанга пишут, что сегодня достаточно снизить настройки до высоких, после чего GeForce RTX 3070 Ti снова сможет тянуть все игры. Согласимся, что это позволит решить проблему с нестабильным фрамрейтом, вот только многие фанаты забывают, что видеокарту мы покупаем на 3-4 года. Сегодня вам придётся снизить настройки до высоких, ну а следом нехватка видеопамяти отправит GeForce RTX 3070 Ti в утиль истории, тогда как Radeon RX 6800 останется актуальна.





Если вы наотрез отказываетесь переходить на продукцию AMD, то можно остановить выбор на GeForce RTX 4070. Стоит такая видеокарта на 13 тысяч дороже, но предлагает из коробки 12 Гб видеопамяти. Новинка примерно на 10% быстрее GeForce RTX 3070 Ti, но главное её преимущество заключается в дополнительных 4 Гб памяти. Вместе с возросшей мощностью это позволит вам чувствовать себя уверенно в играх даже спустя несколько лет. Для многих будет неплох вариант с покупкой Radeon RX 6800, поскольку это точно сэкономит вам 13 тысяч рублей, но не вынудит снижать настройки графики, поскольку видеопамяти здесь достаточно.

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За 43 тысячи вы можете купить сразу одну из двух видеокарт: Radeon RX 6750 ХТ и более новую GeForce RTX 4060 Ti. Вторая вышла совсем недавно и страдает той же проблемой, что и указанная выше GeForce RTX 3070 Ti. К сожалению, NVIDIA не балует геймеров, продолжая много лет топтаться на месте. Вспомните, что в данном сегменте такое количество видеопамяти стало стандартом ещё в 2016 году с выходом GeForce GTX 1070 и всей линейки графических чипов. GeForce RTX 4060 Ti предлагает минимальный прирост быстродействия между поколениями, но пытается играть на технологических нотках. Производители рассказывают о впечатляющих особенностях технологии масштабирования DLSS 3.0. Стоит признать, что подобная технология действительно позволяет продлить жизненный цикл видеокарты, но Radeon RX 6750 ХТ лучше без всяких технологий. С этой видеокартой вы не столкнётесь с нехваткой видеопамяти, поскольку здесь в наличии целых 12 Гб. Быстродействие на уровне GeForce RTX 4060 Ti или немного выше, ну и не забывайте, что у AMD есть собственная технология масштабирования. Этой осенью выйдет FSR 3.0, которая должна бросить вызов DLSS 3.0. Повторимся, что требования к играм будут расти, а значит логика подсказывает, что нужно думать рационально, игнорируя слухи о проблемах продукции тётушки Су.