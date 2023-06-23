Условия, на которых пиратом могут легализовать, кажутся невыполнимыми

Несколько десятков лет крупные голливудские студии, ведущие разработчики игр и программного обеспечения вкладывали миллионы долларов в борьбу с пиратством в России. В итоге, население начало осознавать, что за интеллектуальную собственность нужно платить. Народ потянулся в платные сервисы, оценив удобство подписки сменив чёрный флаг на более цивилизованные цвета. И всё бы ничего, вот только после объявления антироссийских санкций значительная часть производителей легального контента свернула бизнес в РФ. Сформировался самый настоящий вакуум, а все эти миллионы долларов, потраченные на рекламу антипиратского образа жизни, канули в Лету. Фактически, после ухода правообладателей, законы об использовании пиратского контента больше не работают, поскольку владелец лицензии отказался от её исполнения в одностороннем порядке. Похоже, эра пиратства возвращается, а всё это активно поддерживается властями.

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Как стало известно, в России могут снять блокировку с пиратских онлайн-кинотеатров, о чём пишет РБК со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Планы провести амнистию для этих платформ действительно существуют, но владельцам таких ресурсов придётся выполнить определённые условия, прежде чем будет принято решении об их исключили из чёрного списка Роскомнадзора. В настоящее время российские интернет-пользователи не могут получить доступ к заблокированным ресурсам с пиратским контентом из-за блокировки провайдерами. Однако многие пользователи обходят блокировку, используя средства подмены IP-адреса (VPN). Несмотря на это, использование пиратских онлайн-кинотеатров ограничено, и провайдеры продолжают бороться с такими ресурсами.

Для того чтобы выйти из тени (из чёрного списка) и получить возможность работать в России, пиратским онлайн-кинотеатрам потребуется провести чистку контента. Как сообщили в Минцифре, на этих платформах не должно быть экстремистской информации, запрещённого контента или пропаганды ЛГБТ. Ключевым условием разблокировки пиратских ресурсов станет запрет на дублирование контента, который представлен в российских официальных веб-кинотеатрах. Таким образом, власти стремятся предотвратить незаконное распространение фильмов и сериалов на этих пиратских платформах. Особое внимание уделяется контролю за ЛГБТ-пропагандой на пиратских сайтах. В России действует соответствующий закон, а легальные ресурсы уже успели заплатить целый ряд штрафов, поскольку часто бывает сложно уследить за потоком из новых фильмов.

Вы удивитесь, но легальные онлайн-кинотеатры поддерживают инициативу по амнистии пиратских платформ, так как это может способствовать увеличению их собственной аудитории. Официально работающие ресурсы надеются, что снятие блокировки с пиратских платформ привлечёт больше пользователей к легальному контенту. Отметим, что пока закон не принят, а многие сомневаются, что пиратские кинотеатры пойдут на такие условия. Удалить ЛГБТ-контент – не проблема, а вот очистка от дублирующего контента означает удаление тысяч популярных фильмов. Таким образом, пиратским ресурсам разрешено иметь только старые фильмы, лицензия на которые давно подошла к концу. Ну а новинки останутся исключительно у легальных кинотеатров. Очевидно, что пираты на такое не подпишутся.

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В целом, по пути легализации пиратского контента движется и Беларусь. Так, в начале 2023 года там был принят закон, позволяющий пиратить программное обеспечение и контент из недружественных государств без опасений о преследовании. Тема легализации пиратства в России обсуждается властями с марта 2022 года, но пока конкретных шагов не было предпринято. Официальные представители пиратских онлайн-кинотеатров и легальные платформы продолжают вести бесконечные дискуссии. Однако запрет на использование пиратского программного обеспечения и контента в России не сильно волнует местных жителей. Иностранные компании, в частности Microsoft, сделали россиянам доступными пиратские версии своего программного обеспечения. Некоторые западные компании не могут принимать деньги из-за проблем с платёжными системами Visa и MasterCard, а это только способствует распространению пиратского контента.