Уже вскоре станет ясно, есть ли шансы у Microsoft купить одну из самых прибыльных студий на рынке

Сегодня компания Microsoft попытается получить разрешение на завершение сделки по поглощению производителя видеоигр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов в ходе юридического противостояния с Федеральной торговой комиссии (FTC) США. Эксперты полагают, что сделка может значительно повлиять на отрасль видеоигр, превосходящую по масштабам индустрию кино и музыки вместе взятые. Слушание состоится в Сан-Франциско и положит конец спорной сделке, о которой было объявлено 17 месяцев назад. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик будут давать показания в течение пяти дней слушаний перед окружным судьёй США Жаклин Скотт Корли. Юристы FTC привлекут экспертов и топ-менеджера Sony, чтобы доказать, почему Microsoft получит несправедливое преимущество с приобретением крупной игровой студии Activision. После прослушивания доказательств и аргументов с двух сторон судья Корли решит, удовлетворить или нет просьбу FTC о выдаче судебного приказа, который приостановит сделку до более тщательного административного разбирательства.

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Решение ожидается после Дня независимости США. Если судья Корли откажется выносить судебный запрет, Microsoft сможет завершить сделку до 18 июля и избежать выплаты неустойки в пользу Activision Blizzard в размере 3 миллиарда долларов. Microsoft полагает, что сделка повысит её конкурентоспособность с PlayStation от Sony, которая имеет большую долю рынка. Компания обещает сделать игры, такие как Call of Duty, доступными на консоли Switch от Nintendo, и готова заключить соответствующее соглашение с японскими компаниями. Microsoft также утверждает, что геймеры получат доступ к большему количеству игр в рамках подписки на Xbox. Со своей стороны, FTC считает, что сделка даст Microsoft слишком много власти и может привести к монополизации рынка. Регуляторы опасаются, что Microsoft сделает самые популярные видеоигры эксклюзивными для своей консоли Xbox и сервиса Game Pass, основываясь на опыте после покупки ZeniMax Media в 2021 году.

Напомним, ранее регулятор Британии заблокировал сделку, однако Евросоюз одобрил её, при условии соблюдения Microsoft обещаний, направленных на усиление конкуренции на рынке облачных игр. Ряд других стран также одобрили сделку. Microsoft выступила против решения британских регулирующих органов и подала апелляцию, а также выразила несогласие с действиями правительства Англии. В целом, американская компания пытается убедить всех вокруг в своей лояльности. Известно, что владельцы игровой консоли Xbox в настоящее время имеют выбор из двух подписок: базовой, стоимостью 10 долларов, и Ultimate, которая обойдётся в 15 долларов. Согласно имеющимся документам, после завершения сделки по покупке Blizzard компания Microsoft не планирует повышать стоимость игровых подписок. Это должно стать приятной новостью для игроков, учитывая, что в рамках Xbox Game Pass станут доступны такие популярные хиты, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и многие другие.

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Похоже, если сделка всё же будет одобрена, то у самой студии Activision Blizzard появится дополнительные сложности. Так, генеральный директор Sony Interactive Entertainment, Джим Райан, заявил, что информация о функциях PlayStation 6 не будет передана компании Activision Blizzard в случае её приобретения Microsoft. Райан сказал это ещё в начале 2023 года, а недавно источники подтвердили решимость японской компании отстаивать собственные интересы. Генеральный директор Sony Interactive Entertainment полагает, что если некоторые игры Activision Blizzard продолжат выпускаться на PlayStation после приобретения, Sony не будет делиться с компанией информацией о функциях, предоставляемых PlayStation 6. Это связано с тем, что приобретение крупной студии создаст меньше стимулов для разработки игр, специально адаптированных под уникальные возможности консоли PlayStation. По словам Райана, основное внимание Microsoft будет уделяться оптимизации своего бизнеса в целом, включая не только Activision Blizzard, но и другие аспекты компании Xbox. Похоже, подобное заявление – это шаг отчаянья, поскольку больше Sony ничего сделать не может.