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Сладков рассказал о Медведях SS, которых побаивались даже Азовцы и за что их сейчас судят в ДНР
Репортёр ВГТРК Александр Сладков рассказал о формировании, члены которого сегодня находятся на скамье подсудимых в ДНР
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Судя по тем данным, что сегодня есть в прессе, задача перехода Украины под полный контроль США была поставлена сразу после развала СССР. Американцы планомерно подбирались к границам России, но именно Украина оставалась последним форпостом, поскольку на пути стояло лояльное к Москве население страны. Подавляющее большинство всего левобережья говорило исключительно на русском языке и было интегрировано в российскую культуру, не желая никаких перемен. В целом, даже в Киеве большая часть жителей разговаривала по-русски, но это уже не так важно, ведь план украинизации включал создание местных СМИ, появление спорных исторических фактов и изменение школьной программы. Похоже, всё это началось 30 лет назад, ну а сегодня немалая часть населения обладает искажёнными знаниями истории и получила изрядную долю зомбирования из телевизора и интернета. Некоторые эксперты отмечают, что всё это время Россия никак не участвовала в процессе, хотя должна была бороться за умы подрастающего украинского поколения. Сегодня это поколение настроено радикально, а мы не знаем, каких итогов достигнет и на каких условиях будет подписан мир после завершения СВО. 

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Ну а поскольку пробелы в знаниях подрастающего поколения всё же должны были заполняться, то украинские власти под руководством дядюшки Сэма влили туда идею ненависти к России. Особую роль в идее: «Украина – не Россия» должны были играть националистические организации. Вообще, такие формирования называли себя патриотическими, но в данном случае формулировки не так важны. Именно с толчка из-за океана и на деньги неправительственных организаций в Украине зародились все националистически формирования, многие из которых сегодня имеют открытую нацистскую идеологию. В целом, на эту тему можно писать часами, но суть проблемы в том, что американцы реализовали большой план, превратив в головах местного населения Россию во врага номер 1. Многочисленные молодёжные группировки годами промывали подросткам мозги, внушая правильные идеи, а в результате плоды проросли, а ученики превзошли учеников в своей жестокости и ненависти. Сегодня проходит процесс над членами националистической группировки «Медведи SS», которая признана террористический и запрещена в РФ. Любопытными подробностями поделился Репортёр ВГТРК Александр Сладков. 

По его словам, речь о пленных, которые были взяты во время сдачи Азовстали ещё в 2022 году. Как оказалось, за несколько дней до этого все члены группировки «Медведи SS» подписали официальные контракты с ещё одним националистическим формированием «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ). На тот момент «Азовцы» считались чуть ли не дьяволами во плоти, но «Медведи SS» предпочли раствориться в общей массе, поскольку сами являлись ещё большим злом. Все члены формирования не значились ни в каких официальных списках, но имели на руках документы высшего уровня допуска, дающие им широкие права доступа к самым закрытым объектам. Это была настоящая элита, обладающая неприкасаемостью и внушающая страх обычным солдатам ВСУ и другим формированиям. Журналист отмечает, что свою деятельность группировка начала задолго до СВО, а в каждое подразделение входил: командир, медик, снайпер, связист, расчёт миномёта и специалист БЛА. Отряд скрытно выезжал на задания и был подотчётен только СБУ.

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По данным журналиста, главная задача группировки состояла в создании негативного фона и постоянных провокациях. Похоже, именно эти ребята были ответственны за прямые нарушения многочисленных перемирий. Например, договариваются ВСУ и представители ДНР о временном прекращении огня для отвода мирного населения. Народ выходит из укрытий, и по нему прилетают снаряды. Либо наоборот – со стороны ДНР работают снайпера, убивающие рядовых украинских солдатиков. Один из членов «Медведей SS» ещё до начала СВО рассказывал о 60 засечках на его снайперской винтовке. Все участники формирования пришли в него добровольцами и имеют явные нацистские наклонности. Тела их покрыты татуировками с символами нацистской германии, а сами они даже сейчас ведут себя довольно дерзко. Суд над группировкой продолжается, ну а время упущено. Вопрос, почему Россия отдала на откуп США несколько стран, народы которых десятилетиями были лояльны к Москве, остаётся без ответа. Ну а если вы не растите своих детей, то их обязательно научит жизни улица. Выражение образное, но отлично передающее смысл произошедшего. 

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#сво #политика
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