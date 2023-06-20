Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал, где сейчас находятся награды

Согласно официальной информации, Бахмут был взят 20 мая 2023 года, а операция длилась 224 дня. По словам Пригожина, изначально план предполагал более быстрое продвижение, но по ряду причин о планах пришлось забыть. Прежде всего по боеспособности бойцов ЧВК «Вагнер» ударил запрет на набор заключённых из колоний. Это существенно снизило наступательные темпы, в результате чего была развёрнута широкая мобилизационная компания среди добровольцев по всей России. Несмотря на это даже к 9 мая взять город не удалось, поскольку в начале весны стало известно о снарядном голоде. Пригожин откровенно назвал виновных в сложившейся ситуации, рассказав о попытках со стороны высшего командования замедлить наступательный темп ЧВК «Вагнер». В какой-то момент поставки боеприпасов и вовсе прекратились, а потери среди «музыкантов» увеличились.

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Несмотря на всё это город был взят, а сам Пригожин рассказал о то, что изначально план назывался «Бахмутская мясорубка». Положение на фронте было тяжёлое, а украинская армия имела численное преимущество. ЧВК «Вагнер» должна была взять на себя самую сложную задачу, оттянув значительные силы с юга и севера Украины. Решение позволило разгрузить несколько направлений, а в результате армия РФ закрепилась и нарастила численный состав в ходе частичной мобилизации. Всё это сопровождалось многочисленными потерями ВСУ, поскольку командование в Киеве отчаянно пыталось не допустить полного перехода Бахмута под контроль России. Даже сегодня украинские власти отказываются признавать потеряю города, рассказывая о том, что где-то в недрах населённого пункта прячутся бойцы ВСУ, которые наносят противнику поражения по флангам. Кто и где ведёт такую подрывную борьбу, не уточняется, ну а многочисленная армия западных экспертов признала факт потери города. Самое время наградить ЧВК «Вагнер», вот только Пригожин уверяет, что в Минобороны снова медлят.

По его словам, за прошедший месяц с момента взятия города, чиновники выдали бойцам только звёзды Героев России, тогда как большая часть наград, которые положены участникам боевых действий, до сих пор лежат в Москве. Пригожин констатирует, что месяца для решения вопросов с подписанием соответствующих документов о награждении бойцов оказалось недостаточно, а примерно такая же ситуация и с внесением всех участников штурма Бахмута действий в реестр ветеранов боевых действий. Пригожин отмечает, что Госдума РФ приняла соответствующий закон, но пока он не соблюдается, а бойцы ЧВК «Вагнер» не только остаются без наград, но и не могут получать выплаты наравне с другими военнослужащими РФ. При этом в законе все бойцы добровольческих подразделений имеют равные права. Когда положение улучшится, неясно, но пока у бойцов выбора нет, а значит нужно ждать.

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Ну а пока подразделения ЧВК «Вагнер» находятся на отдыхе, по сети курсируют различные предположения, авторы которых рассказывают нам о том, куда Пригожин направит свою частную армию в начале августа. Напомним, по предварительным данным, солдаты получили 2 месяца отдыха, а после могут вернуться в СВО. Есть мнение, что уже вскоре «музыканты» появится под Харьковом. Скорее всего, речь идёт об одном из городов в области, который служит опорным центром для командования ВСУ. Такой манёвр позволит ЧВК «Вагнер» оттянуть на себя значительные резервы украинской армии, высвобождая силы для наступления со стороны РФ на различных участках фронта. Сам Пригожин не исключал такого развития событий, но настаивал на том, что на этот раз ЧВК «Вагнер» должна получить гарантии полного обеспечения от Министерства обороны. Если этого не произойдёт, то бойцы могут вернуться в Африку, где достаточно колонизаторов, угнетающих коренные народы. Похоже, Пригожин больше не горит желанием уничтожать своих бойцов в мясорубке, где у противника есть не только численное преимущество, но и больше боеприпасов. Полагаться только на выучку нет никакого смысла, поскольку современные боевые действия ведутся ну только солдатами, но и при помощи мощной артиллерийской подготовки. Ну а когда стрелять по противнику нечем, то потери личного состава превышают все допустимые пределы.