А в это время беженцы из Украины получают не только бесплатное жильё, но и высокие денежные пособия

В 2022 году Европа столкнулась с самым большим уровнем беженцев, который только обрушивался на Старый свет за всю историю. Согласно официальным данным, за прошедший год в Европу отправились 10 миллионов жителей Украины, что только ухудшило социальную картину, которая сформировалось на фоне введения санкций и пандемии коронавируса. В итоге местные жители вынуждены работать и оплачивать все услуги, включая питание, тогда как рядом живут украинцы, которым всё достаётся бесплатно. Растёт недовольство, ну а в некоторых странах положение становится критическим. Сообщается, что испанцы, арендующие жильё, столкнулись с риском бедности и социальной изоляции, превышающим показатели других стран Евросоюза. По данным Eurostat, 45% арендаторов в Испании, за исключением получающих субсидированную арендную плату, подвержены этим рискам.

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Аналитики уверяют, что Испания установила рекордный уровень уязвимости арендаторов среди стран ЕС. В этого проблема стала реальностью для людей с доходом менее 9500 евро в год или работающим не более 20% от своего потенциального рабочего времени. За Испанией следуют Мальта, где 42.4% арендаторов на грани бедности, Румыния с 37.8%, Бельгия с 37%, Италия с 36.3% и Литва с 34.9%. Средний показатель в Европейском союзе составляет 31.4%, а страной с наименьшей уязвимостью арендаторов являются Нидерланды, где только 14.3% людей не имеющих собственного жилья подвержены риску бедности. Эту высокую уязвимость арендаторов в Испании можно объяснить несколькими причинами, отмечают журналисты издания El Mundo. Прежде всего, это рост арендной платы. Как оказалось, за последние десять лет сумма выросла на 51.4%, в то время как зарплаты в стране за этот период увеличились всего лишь на 3.4%.

Прибавьте к этому высокую инфляцию, и вы получите критическую ситуацию, когда сотни тысяч взрослых работающих граждан находятся за чертой бедности по вполне очевидным причинам. Многим из них приходится отдавать все деньги за аренду жилья, оставляя крохи на пропитание и не имея возможности развлекаться и жить полной жизнью. По данным аналитиков, за последние три года инфляция демонстрирует неуклонный рост, что сделало жизнь более дорогой и уменьшило покупательную способность испанских семей. Жители Испании сталкиваются не только с ростом арендной платы, но и с увеличением стоимости товаров и услуг, при этом их доходы стоят на месте, а работодатели не могут себе позволить повышать заработные платы. Это создаёт неблагоприятную ситуацию для арендаторов и увеличивает риск бедности по всей стране.

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Эксперты отмечают, что ситуация требует внимания со стороны правительства и мер, направленных на регулирование рынка арендного жилья и обеспечение доступного жилья для населения с низким доходом. В противном случае, уязвимые арендаторы в Испании могут продолжать оставаться в сложной экономической ситуации и социальной изоляции. Стоит учитывать, что значительная часть пустующего муниципального жилья занята беженцами из Украины, поэтому предложить местному населению у правительства почти нечего. Остаётся только субсидирование, но элиты не готовы тратить миллиарды евро на социальное обеспечение, пытаясь оттягивать неизбежное. Не исключено, что обстановка улучшится после завершения конфликта в Украине, но пока дипломатические усилия на этом направлении не вызывают у Западных политиков оптимизма.