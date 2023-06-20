В одном из городов Англии был проведён любопытный эксперимент

Несмотря на то, что в некоторых регионах проходит многолетние тестирования беспилотных автомобилей, большая часть населения относится к подобной технологии с опаской. Эксперты полагают, что дальнейшее распространение систем автопилотирования может встретить на своём пути целый ряд препятствий. В первую очередь неясно, как будут реагировать на машины с искусственным интеллектом другие владельцы транспортных средств. Специалисты не исключают конфликты и даже порчу имущества. Обычно при небольшой аварии водители могут поговорить, пытаясь снять напряжение во время выяснения всех деталей, ну а ИИ никак не может ответить человеку, который окажется виновен в столкновении. При этом проблема не ограничивается только другими водителями, поскольку есть ещё и пешеходы, которые выступают активной частью дорожного потока. Современные умные алгоритмы заточены под благожелательное отношение к пешеходам, стараясь уступать им дорогу по мере возможности. Несмотря на это было неясно, как на всё это отреагируют обычные люди. Похоже, итоги недавнего эксперимента в Англии позволили дать ответ на этот вопрос.

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Так, на улицах английского города Ноттингем какое-то время назад появился необычный автомобиль, который тут же привлёк внимание прохожих. По внешнему виду он напоминает беспилотный автомобиль, а за рулём не видно ни одного человека. Это вызвало интерес и некоторую неподдельную долю осторожности среди горожан. Однако, как оказалось, это лишь часть эксперимента, проведённого учёными из Ноттингемского университета. Идея эксперимента заключалась в изучении реакции людей на взаимодействие с беспилотным автомобилем, который ведёт себя необычным образом. Перед зеброй, у которой стояли пешеходы, автомобиль останавливался и уступал дорогу людям. В то же время на дисплее на передней панели появляется приветливый смайлик, а затем сообщение «Я вас вижу» или «Я уступаю дорогу». Видя такие признаки внимания и заботы со стороны автомобиля, люди смело продолжали своё движение.

Дэвид Р. Лардж, сотрудник Ноттингемского университета, объясняет, что эксперимент направлен на изучение взаимодействия людей с беспилотным автомобилем в отсутствие человека за рулём. Он отмечает, что обычное взаимодействие с водителем-человеком может быть неприменимо в случае, когда автомобиль ведёт себя иначе и лишён физического контакта с пассажирами. Это вызывает вопросы о безопасности пешеходов при переходе дороги. В рамках эксперимента использовался электрический автомобиль Nissan Leaf, внешне ничем не отличающийся от обычных автомобилей. Однако водительское место занимал водитель-призрак" скрытый под костюмом в виде автокресла. Это позволяло обеспечить нормальное управление автомобилем, при этом на заднем сиденье находился оператор, управляющий информацией на дисплее.

Эксперимент продолжался несколько дней, в течение которых псевдобеспилотный автомобиль уступил дорогу более чем 500 пешеходам. Учёные проанализировали видеозаписи и провели опросы среди некоторых участников эксперимента. Оказалось, что люди доверяли сообщениям, появляющимся на дисплее автомобиля, и реагировали на них положительно. Они принимали решение перейти дорогу, основываясь на ясности и информации, полученной от автономного транспортного средства. Некоторые пешеходы даже благодарили автомобиль, махая рукой, как если бы внутри находился живой водитель. Это показывает, что в будущем беспилотные автомобили могут вызывать доверие и неплохо впишутся в наш быт, поскольку современные люди уже не относятся к данной технологии с опаской.

В будущем учёные планируют провести дополнительные исследования, включая изучение реакции велосипедистов и мотоциклистов на беспилотные автомобили. Таким образом, водитель-призрак может снова вернуться за руль в рамках новых исследований и тестирований. Отдельно отмечается, что с людьми, управляющими электрическими самокатами и велосипедами могут возникнуть некоторые сложности. Скорости там выше, чем у пешеходов, а многие из тех, кто управляет подобным видом транспорта – это школьники и подростки, которые плохо знакомы с правилами дорожного движения.

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