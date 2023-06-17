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GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7600 – низкая скорость против завышенной цены
Пожалуй, обе видеокарты плохие, но у GeForce RTX 4060 Ti всё же есть шансы на успех, тогда как Radeon RX 7600 кажется полным провалом
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В последние годы производители видеокарт не балуют геймеров. Недорогих решений почти нет, а всё то, что доступно на рынке, либо очень дорого стоит, либо даже с большой натяжкой нельзя назвать игровой видеокартой. Фактически, у геймеров есть все несколько вариантов, ни один из которых не радует. К примеру, GeForce RTX 3050 даже спустя полтора года после своего релиза продаётся по рекомендованной стоимости, Radeon RX 6500 ХТ оказалась настоящим разочарованием, а Radeon RX 6600 почти невозможно встретить в рознице.

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Создаётся такое ощущение, что AMD забыла о существовании рынка графических чипов, ну а NVIDIA откровенно залезла в карман к геймерам и вытягивает оттуда последние деньги. Казалось, что в конце мая 2023 года нас ждёт сразу два сюрприза, каждый из которых сможет значительно улучшить положение на рынке пользовательской графики. Похоже, жадность Дженсена Хуанга и тупость Лизы Су (уж простите за прямоту) мешают руководителям полупроводниковых компаний начать выполнять свои прямые обязанности. Первый бредит маржой, надеясь и дальше получать от сектора ИИ сверхприбыли, а вторая почти потеряла рынок видеокарт и даже не собирается за него бороться.

Сегодня мы рассмотрим новинки AMD и NVIDIA. Сравним цены и сделаем выводы о том, стоит ли вообще такие видеокарты покупать. Как видите, за GeForce RTX 4060 Ti просят 44 тысячи рублей. Рекомендованная стоимость стартует с 440 евро, а значит российская цена почти не отличается от европейской. Проблема в падении курса рубля, но дело даже не в этом, ведь начальная стоимость слишком высока, что уже привело к сильному падению продаж и низкому спросу на GeForce RTX 4060 Ti. Вообще, NVIDIA использовала довольно хитрый трюк. Так, все новинки на старте стоят больше, чем находящиеся в продаже модели прошлого поколения. В результате новинки не приходят на замену, а занимают новую нишу, вынуждая геймеров переплачивать. Если вы полагали, что это не так, то обратите внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта должна была давно подешеветь, но NVIDIA остановила производство, что вскоре приведёт к дефициту, ну а пока между ними разница в 4 тысячи рублей. Кто-то берёт проверенную временем GeForce RTX 3060 Ti, тогда как другие отдают предпочтение новинке. Мы полагаем, что обе слишком дорогие. Но если выбора нет, то выгоднее взять GeForce RTX 4060 Ti. Она ненамного быстрее, но предложит доступ в технологии DLSS 3.0. Это значит, что в играх с активацией масштабирования вам удастся получить больше кадров в секунду.

А вот Radeon RX 7600 мы не только можем назвать провальной, но и доказать это на пальцах. Прежде всего вам стоит знать, что перед вами энергоэффективный клон Radeon RX 6650 XT на новой архитектуре. Инженерам AMD удалось снизить энергопотребление, а также в значительной степени удешевить процесс производства. Казалось бы, нужно насытить рынок такими видеокартами, ведь рекомендованная стоимость равняется 270 долларов в США и 300 долларов в Европе. Было бы неплохо и на европейском рынке сделать какую-то скидку, но вместо всего этого мы видим, что Radeon RX 7600 почти отсутствует в рознице. В магазинах доступна всего одна дорогая видеокарта с продвинутой системой охлаждения. Партнёры AMD не спешат наращивать производство, а в результате цены не падают, спрос близкий к нулевому, а из-за падения курса рубля цены в РФ и вовсе пошли вверх. Согласитесь, что отдать за Radeon RX 7600 больше 35 тысяч рублей – это полный абсурд. Radeon RX 6650 XT в рознице США уже стоит дешевле 200 долларов, но российские магазины старательно делают вид, что ничего об этом не знают. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь в последние месяцы таких видеокарт в магазинах РФ становится всё меньше. Похоже, Лизу Су все эти попытки сохранить рынок не волнуют, а значит нам придётся покупать дорогие видеокарты от дядюшки Хуанга.

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Ну а поскольку нужно всё же добавить хотя бы одну ложку мёда в эту бочку дёгтя, то мы предложим вам присмотреться к Radeon RX 6700 ХТ. Эта видеокарта примерно равна по скорости с GeForce RTX 4060 Ti, но имеет один огромный плюс в виде наличия 12 Гб видеопамяти. В требовательных играх Radeon RX 6700 ХТ окажется впереди, ну а эксперты уверены в том, что сложность графики будет расти. Слухи о приходе Next Gen курсируют давно, но всё это не значит, что продвинутая графика нового поколения не придёт. Пожалуй, к середине 2024 года у нас будет возможность убедиться в правоте экспертов, а пока просто возьмите памяти про запас. Увы, но NVIDIA жадничает и экономит десятки, взвинчивая цены на сотни долларов, если всё же решается поставить 12 Гб видеопамяти.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4060 ti #radeon rx 7600
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