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GeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 3060 – выбираем правильную видеокарту по цене, бренду и скорости
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Судя по данным Steam, сегодня самым продаваемым графическим чипом на глобальном рынке является GeForce RTX 3060. Как видите, даже в условиях низкого спроса со стороны геймеров, настольная версия имеет неплохую динамику продаж, тогда как вместе с мобильной (ноутбуки) версией GeForce RTX 3060 занимает 9.44% рынка. Это довольно внушительная цифра, которая ранее покорилась только легендарной GeForce GTX 1060, а значит перед нами действительно востребованное решение. 

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Эксперты полагают, что жизненный цикл и успех GeForce RTX 3060 полностью зависит от решений, которые в ближайшее время примет руководство NVIDIA. Известно, что к концу июня в продажу поступит GeForce RTX 4060 по цене 299 долларов в США. В Европе видеокарта будет стоить 329 евро, ну а в РФ и вовсе может стартовать с 35 тысяч рублей и выше. Но это не было бы проблемой, если бы GeForce RTX 4060 предложила хотя бы какой-то рост быстродействия. Увы, но новинка будет примерно соответствовать находящейся в продаже GeForce RTX 3060, поэтому сидеть в ожидании ещё полмесяца, мы вам не рекомендуем. 

При этом в российской рознице присутствует множество моделей на базе графического чипа GeForce RTX 3060. Среди наших читателей есть продвинутые геймеры, которые разбираются в подобных вопросах, но есть также и те, кто не понимает, чем видеокарты вообще друг от друга отличаются. Давайте разбираться. За 26 тысяч рублей вас поджидает GeForce RTX 3060 производства Palit. Видеокарта даже близко не соответствует эталонному графическому чипу, поскольку предложит вам 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Скоростные показатели на 10% ниже, но в целом играть в требовательные новинки в 1080р вы всё равно сможете. На целых 5 тысяч дороже есть модель производства Colorful, которая имеет 12 Гб памяти и эталонные тактовые частоты. Система охлаждения состоит из двух вентиляторов, что кажется нам достаточным для отвода тепла. Видеокарта быстрее урезанной версии, но дороже, поэтому думайте самостоятельно, нужен ли вам прирост скорости за дополнительные 5 тысяч рублей.

Вы удивитесь, но на втором месте по популярности среди всех видеокарт на графическом чипе GeForce RTX 3060 значится модель производства Gigabyte. Здесь нет заоблачных тактовых частот, но вместо этого предлагается продвинутая система охлаждения. Предполагается, что это позволит получить разгонный потенциал, но многие потенциальные покупатели просто берут видеокарту из-за её внушительного дизайна. Согласитесь, что два кулера всегда лучше, чем три, вот только многие не в курсе, что переплата совершенно бессмысленна. Так, такая видеокарта ничем не быстрее эталонной, а разгон – это дело случая, ведь у вас должно быть не только желание, но и изрядное везение.  

Одним словом, есть множество решений на базе GeForce RTX 3060, которые вы можете купить, но стоит также обратить внимание и на более дорогие видеокарты. С разницей в 5 тысяч рублей можно встретить GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 4060 Ti. Первая дешевле, но напрочь лишена поддержки технологии масштабирования DLSS 3.0. Учитывая темпы распространения последней можно сделать вывод, что это минус. Так, через пару лет GeForce RTX 4060 Ti будет демонстрировать значительное преимущество абсолютно во всех проектах, тогда как GeForce RTX 3060 Ti со старой DLSS 2.0 не получит доступа к новым технологиям. Медленнее она не станет, но и быстрее не будет.

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Если мы заговорили о видеокарте за 37 тысяч рублей, то почему бы не обратить внимание на Radeon RX 6700? Видеокарта примерно равна по скоростным показателям с GeForce RTX 4060 Ti, но намного дешевле и имеет целых 10 Гб видеопамяти. Довольно интересное предложение, уступающее продукции NVIDIA только в трассировке лучей. Поскольку это всего лишь один из сценариев, то считаем выбор Radeon RX 6700 уместным. Не так давно несколько крупных студии провели презентации своих новых продуктов, среди которых есть проекты на базе движка Unreal Engine 5. Эксперты полагают, что уже вскоре игры начнут предъявлять более высокие требования к видеокарте, ну а GeForce RTX 4060 Ti с её 8 Гб видеопамяти смотрится не так выгодно, как Radeon RX 6700. И не забывайте, что этой осенью станет доступна технология масштабирования AMD FSR 3.0, что позволит продукции обеих компаний сравняться в технологическом плане. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3060
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