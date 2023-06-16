Теперь дилемма о том, что же было раньше: курица или яйцо, стала ещё более запутанной

Никто точно не знает, что появилось раньше: курица или яйцо. Бурные дискуссии идут уже много тысяч лет, но ни одна из сторон не способна доказать свою правоту на 100%. Похоже, уже вскоре ответ на этот вопрос будет дан, ведь наука не стоит на месте, а новые открытия позволяют больше узнать об эволюции видов. По данным Daily Mail, учёные из Нанкинского университета в Китае и Бристольского университета в Великобритании провели совместное исследование, которое указывает на то, что древние предки птиц и рептилий могли быть живородящими. Долгое время считалось, что способность откладывать яйца с твёрдой скорлупой имела решающее значение в процессе эволюции, и динозавры делали это за миллионы лет до появления первых цыплят. Однако новое исследование подвергло эту теорию сомнению. Учёные изучили 29 современных видов и 51 ископаемый вид, отнесённых к яйцекладущим или живородящим существам. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution, указывают на то, что самые ранние предки современных кур могли не откладывать яйца, как считалось ранее, а вынашивать и рождать потомство. Это может свидетельствовать о том, что размножение путём длительного удержания эмбрионов внутри тела матери также играло важную роль в процессе эволюции.

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Эти результаты вызывают сомнения в устоявшейся концепции яйца рептилии, которая преподаётся в учебниках. Профессор Майкл Бентон из Бристольского университета объясняет, что до появления амниотов, первых четвероногих с конечностями, развившимися из рыбьих плавников, живородящие виды обычно жили в воде или рядом с ней, подобно современным амфибиям. При этом, появление амниотов, которые обладали новыми характеристиками, позволяющими им жить на суше, включая водонепроницаемую кожу и новый тип яйцеклетки, изменило ситуацию. Амниоты могли размножаться, сохраняя эмбрионов внутри яйца, что обеспечивало им дополнительную защиту от высыхания и тёплого климата. Исследование показывает, что эволюция и размножение у птиц и рептилий были более сложными, чем предполагалось ранее. Профессор Бентон заявляет, что их работа и другие исследования, приведённые в последние годы, делают классическую модель яйца рептилии недействительной.

Руководитель исследования, профессор Баоюй Цзян, отмечает, что некоторые виды ящериц и змей иногда демонстрируют гибкую репродуктивную стратегию и способны переходить от живорождения к откладыванию яиц и наоборот. Эти наблюдения дополняют результаты исследования и подвергают сомнению устоявшиеся представления о размножении и эволюции. Эксперты пока не готовы дать оценку новой теории, поскольку потребуется время для изучения всех доказательств. Журналисты отмечают, что новое исследование помогает более глубоко понять эволюцию животных и пролить свет на вопросы, которые до сих пор вызывали споры. Возможность вынашивания потомства у древних предков птиц и рептилий открывает новые пути для исследования эволюции размножения и помогает пересмотреть представления о том, что появилось раньше: курица или яйцо.

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Не исключено, что мы никогда не узнаем, что же было раньше: курица или яйцо. Похоже, эволюция действительно намного сложнее, чем ещё 100 лет назад полагали учёные. Развитие происходило несистемно, а иногда изменения были революционными. Переход к откладыванию яиц позволил многочисленным видам лучше приспособиться к изменяющейся окружающей среде и является ещё одним инструментом адаптации, который придумала природа.