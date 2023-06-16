Аналитики полагают, что планы ВОЗ приведут к глобализации здравоохранения

Какое бы событие не происходило, всегда есть люди, не желающие принимать изменения и относящиеся к происходящему критически. Кто-то делает вид, что ничего не происходит, массы бурлят, но принятие того или иного решения зависит от сильных мира сего, ну а аналитики высказывают лишь своё мнение. Нужно понимать, что не всегда это мнение является верным, ведь есть те, кто активно двигает мир в том или ином направлении. Для некоторых это всего лишь деньги, тогда как многие следуют своим моральным принципам. Не так важно, что и почему, ведь всегда будут несогласные, а в итоге дискуссии продолжаются. Пандемия коронавируса стала одним из самых сложных испытаний для человечества. Спустя несколько лет вирус мутировал, а сегодня по уровню смертности он почти не отличается от сезонного гриппа. Осложнения после болезни стали почти незаметны, ну а прививки уже не в ходу.

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Несмотря на это есть масса людей, рассказывающих о том, что коронавируса не существовало. Кто-то обвиняет в чипировании Билла Гейтса. Другие уверяют в том, что мировое правительство хочет уничтожить большую часть человечества, тогда как отдельные индивиды видят заговор инопланетян. Ответов на все эти вопросы у нас нет, ну а сегодня принято придерживаться официальной позиции ВОЗ. Международная организация обладает глобальными инструментами для отслеживания массовых заражений и после коронавируса приняла решение о введении новых правил. Похоже, не все готовы принять изменения, тогда как многие эксперты называют происходящее недопустимым. По данным источников, ВОЗ готовится к введению нового глобального законодательства в области пандемии, вносящего значительные изменения в международные санитарные правила. Эти новости вызвали обеспокоенность в обществе и подняли волну дискуссий в СМИ.

Аналитик Магнус Стенлунд выразил свою озабоченность по поводу планируемых изменений и предупреждает, что в случае нежелательной реакции общественности, новое законодательство может быть введено в Швеции. Это даст ВОЗ возможность осуществлять очень серьёзные и далеко идущие изменения в общественной жизни. По его мнению, ВОЗ может стать мировым правительством, имеющим полномочия объявлять и создавать пандемии самостоятельно. В таком случае организация получит широкий контроль над такими важными вопросами, как вакцинация, карантин, оценка мероприятий и цифровые паспорта. Кроме того, ВОЗ сможет решать, какие данные должны быть доступны общественности, а какие подлежат цензуре. Портал SwebbTV также упоминает о создании нового совета, который по сути станет мировым правительством.

Эксперт указывает на то, что введение такого мирового правительства сделает значительно проще появление новых искусственных пандемий и кризисов. Нормативная база претерпит значительных изменений, а в итоге объявить новую пандемию или климатический кризис станет также просто, как включить интернет. Аналитики утверждает, что подобные правила представляет высокую угрозу и позволяет глобалистам создать мировое правительство, которое будет интегрировано во все сферы социальной жизни миллиардов людей на планете. В этой ситуации Стенлунд считает, что одним из немногих, кто может спасти мир, является Дональд Трамп. Эксперты уверены, что во многом планы ВОЗ могут быть сорваны не только кандидатом в президенты США, но и реакцией общественности. При этом многие учёные, которые знакомы с появлением глобального законодательства и расширение полномочий Всемирной организации здравоохранения высказывают опасения.

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Как мы уже писали выше, всегда есть другая точка зрения. Не исключено, что информация представлена через определённую призму, а сегодня нет достаточно подробной информации о планах ВОЗ и конкретных изменениях, которые могут быть введены. Рационалисты пишут, что ситуация требует внимательного наблюдения и дальнейших объективных исследований. Общественность должна следить за развитием событий, выражать свои мнения и требовать прозрачности и участия в процессе принятия решений, связанных с глобальным здравоохранением и пандемиями.